Drie weken geleden nog in diepe ellende na opgave in Tour, nu pakt Roglic goud in Tokio: “Je krijgt hem mentaal niet kapot”

Wielrennen Dylan Groenewe­gen haalt tweede ritzege binnen in Ronde van Wallonië, Simmons blijft leider

23 juli Dylan Groenewegen was in de vierde etappe van de Ronde van Wallonië opnieuw de snelste in de spurt. De Nederlander van Jumbo-Visma haalde het voor Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria. Groenwegen won ook al de eerste rit van deze Ronde van Wallonië, Quinn Simons blijft leider in het totaalklassement.