Drie renners BORA-hansgrohe, onder wie Kelderman, in ziekenhuis na aanrijding op training

Wielrennen Mil­aan-Sanremo grote doel van Sagan in klassiek voorjaar, twijfel over zomer: “Ben nog altijd even gemoti­veerd”

10 januari Van de Omloop tot Parijs-Roubaix, over de Strade Bianche en Milaan-Sanremo: Peter Sagan (30) staat opnieuw voor een rijk gevuld voorjaar. Maar daarna komen de vraagtekens. Giro of niet? Wel of geen Tour de France? En wat met de Spelen? Bij een persconferentie zondag verschafte Sagan geen duidelijkheid. “Na de klassiekers kijken we verder.”