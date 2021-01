‘Drie renners BORA-hansgrohe in ziekenhuis na aanrijding op training’

Sport Uitspraak in Operatie Aderlass: Duitse dopingarts Mark Schmidt veroor­deeld tot gevangenis­straf van 4 jaar en 10 maanden

15 januari De Duitse arts Mark Schmidt is in een rechtbank in München veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 10 maanden vanwege het toedienen van doping aan tientallen sporters. Schmidt mag drie jaar het beroep van arts niet uitoefenen.