Drie op een rij voor Ineos-Grenadiers, dé sensatie van de klassiekers: “Jonge gasten bijten in de hielen van de ouderen”

Wielrennen Lot­to-Soud­al schiet alweer niet op in strijd om behoud in WorldTour: “Van der Poel is toch ook niet ongelukkig in ProTour?”

Philippe Gilbert startte met het nummer 1 en reed als dertigste over de finishlijn van Parijs-Roubaix. Dat leverde Gilbert en Lotto-Soudal 30 punten op. Dat is veel minder dan de 400 punten die Florian Vermeersch vorig jaar als tweede behaalde. “Zo goed als de dag vorig jaar was, zo slecht was hij dit jaar”, zei ploegleider Nicolas Maes.

8:00