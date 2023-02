Drie jaar geleden nog redster in Knokke, nu beter dan Van Vleuten en primus in Ronde van Valencia: het sprookje van Justine Ghekiere (26)

Een nieuwe Belgische renster om rekening mee te houden. Justine Ghekiere (26) werkte in 2020 nog als personal coach en was redster op het strand van Knokke-Heist. Gisteren schreef ze de Ronde van Valencia op haar naam. Een verhaal dat leest als een sprookje.

Een eerste zege is altijd een moment om te koesteren, maar het verhaal van Justine Ghekiere maakt het nog unieker. Zij was namelijk tot drie jaar geleden helemaal niet bezig met wielrennen. Sportief is Ghekiere wel altijd al geweest. De West-Vlaamse studeerde lichamelijke opvoeding, was redder in Knokke-Heist en werkte als personal coach. In haar vrije tijd trok de 26-jarige echter liever haar loopschoenen aan in plaats van te fietsen.

Tijdens de coronapandemie begon het dan toch te kriebelen bij Ghekiere. Aangezien er nergens werd gekoerst, schreef ze zich in voor de virtuele Baloise Belgium Tour. Elke dag vielen er daar kilometers te verzamelen. Na vijf dagen werd Ghekiere uitgeroepen tot winnares van het vrouwenklassement met een enorme voorsprong. Het verschil was zo groot, dat de organisators zelfs eerst uitgingen van fraude.

Dat bleek allesbehalve het geval. Door haar prestatie in de virtuele wedstrijd, werd ze uitgenodigd voor een inspanningstest. Die was zo goed, dat ze de monden van de coaches liet openvallen. Ze kreeg het advies om toch maar eens over te stappen naar competitiesport. Na haar eerste stapjes te zetten bij het Lotto Cycling Talent programma, tekende ze een contract bij Bingoal Casino-Chevalmeire. Op 2 maart 2021 reed ze met Le Samyn haar eerste officiële koers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mee met Kopecky naar Wollongong

Na alle Belgische klassiekers te hebben gereden, sloot Ghekiere zich in 2022 aan bij Plantur-Pura. Zij kwam onder anderen bij Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado in het team terecht. Daar behaalde ze haar eerste podiumplaatsen en werd ze voor de eerste keer opgeroepen om deel uit te maken van de Belgische selectie.

Als kers op de taart was ze ook onderdeel van de Belgische ploeg op het WK in Wollongong. Zij werd na Lotte Kopecky de tweede Belg in de uitslag, met een 19de plaats. Dit jaar zal ze voor AG Insurance - Soudal Quick.Step Cycling Team, de ploeg van Patrick Lefevere rijden en heeft ze voor de start van het klassieke voorjaar haar eerste profoverwinning op zak, gevolgd door tranen van geluk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen dagzege, wel eindzege

Gisteren haalde ze haar eerste profzege binnen. De vierde en laatste rit van de Ronde van Valencia was er een met veel hoogtemeters. Dat klonk als muziek in de oren voor de renster van AG Insurance-Soudal Quick.Step, want ze had haar zinnen gezet op de bergtrui. Met twee grote beklimmingen en veel bergpunten moest Ghekiere in de vroege vlucht zien te geraken. Dat lukte: bergtrui binnen.

Samen met de Nederlandse Elise Uijen trok Ghekiere richting de meet, maar Uijen toonde haar snelle benen en haalde het voor onze landgenote. Jammer van de dagzege, maar Justine Ghekiere werd wel de eindwinnares, met één seconde voorsprong op haar ploeggenoot Ashleigh Moolman. Onze landgenote klopte op die manier ook wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Zij werd vierde in het eindklassement.

“Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik heb er geen woorden voor en besef niet echt wat er is gebeurd”, aldus de Belgische na afloop. “Ik mikte op die bolletjestrui en was vanmorgen nog tweede in dat klassement. Ik speelde alles of niets en ben in mijn opzet geslaagd. Het is jammer dat ik die ritzege niet pak, maar ik had wel het bergklassement en daar was ik al heel blij mee. Tot ik plots besefte dat ook het algemeen klassement binnen was. Dit team is fantastisch en ik voel me hier goed. Iedereen gelooft en werkt voor elkaar”, concludeert de West-Vlaamse.

Volledig scherm Ghekiere en Kopecky samen op het WK in Wollongong. © Photo News