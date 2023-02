Domper voor INEOS Grenadiers: Ben Turner breekt elleboog bij val in de Omloop

INTERVIEW. “Honger is de rode draad”: Tiesj Benoot over Omloop, rollenver­de­ling en Gazelle van Gent

Geen Wout van Aert in de Omloop, en dus is het uitkijken naar Tiesj Benoot (28). Rijdt de gelegenheidskopman van Jumbo-Visma voor eigen rekening, of kruipt hij toch weer in de rol van loyale ploegmaat? “Honger is de rode draad door de voorbije maanden: ik kan niet wachten. Het is van mijn 12 jaar geleden dat ik zo lang niét gekoerst heb.”