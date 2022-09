Dolgelukkige Remco Evenepoel barst in tranen uit: “Na al de slechte commentaren heb ik het eindelijk waargemaakt”

VueltaDolgelukkig. Remco Evenepoel verzekerde zich in de laatste bergrit van eindwinst in de Vuelta en barstte na de finish in tranen uit. “Dit is de mooiste dag van mijn leven.”

Geschiedenis. Remco Evenepoel overleefde de laatste bergrit in de Vuelta en wordt zo de eerste Belgische groterondewinnaar sinds 1978. “Hoe ik me momenteel voel? Ik weet niet wat er in mijn hoofd en lichaam omgaat. Het is fantastisch. Na al de kritieken en slechte commentaren die ik kreeg, heb ik het eindelijk waargemaakt. Ik heb geantwoord met de pedalen”, klonk het in het flashinterview. “Ik heb zo hard gewerkt om hier in mijn beste vorm te staan. Geweldig dat ik deze Vuelta kan winnen.”

“Ik ben ook blij dat ik de eerste renner ben die voor Patrick (Lefevere, red.) een grote ronde kan winnen. Ik denk aan België en mijn teamgenoten, maar ook aan mijn ouders en verloofde. Ik ben zo vaak van huis weg geweest. Dit is ook dankzij hen.”

Evenepoel was deze ochtend heel zenuwachtig. “Ik had niet veel geslapen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Het was finaal een heel lastige etappe en ik ben heel gelukkig dat ik deze Vuelta heb gewonnen. Ik dacht vandaag niet aan etappewinst, enkel aan de eindzege. Ik moest gewoon volgen en in mezelf geloven.”

“Of dit de mooiste dag in mijn leven is? Ja. Het is een fantastisch jaar. Ik won een Monument (Luik-Bastenaken-Luik, red.), opnieuw de Clasica San Sebastian en nu ook nog eens twee etappes en het eindklassement van de Vuelta. Daarnaast ga ik trouwen in de winter. Dit is het beste jaar dat ik me kon wensen.”

Enric Mas: “Proficiat, Remco” Enric Mas kon Evenepoel niet onder druk zetten en eindigt als tweede in deze Ronde van Spanje. “Ik was heel gemotiveerd, maar de benen waren niet goed genoeg”, klonk het na afloop bij de Spanjaard. “Ik ben wel blij dat ik opnieuw op het podium sta. Mijn team leverde fantastisch werk. Ik wil iedereen bedanken die me de laatste maanden heeft geholpen.” “Hoe hard Remco dit verdient? Ik ken hem goed, dit is een grote overwinning. We dachten niet dat hij nu al een grote ronde kon winnen. Hij is nog maar 22 jaar oud. Dus ik kan hem alleen maar proficiat wensen, hij was heel sterk.”

