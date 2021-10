Doet Pogacar waar nu al bijna 50 jaar lang geen enkele renner in slaagt? “Wie de Tour kan winnen, moet ook in Lombardije de beste kunnen zijn”

WielrennenQuizvraagje: weet u welke Tourwinnaars voor het laatst in hetzelfde jaar de Ronde van Lombardije wonnen? Eddy Merckx en Fausto Coppi, misschien wel de twee allergrootsten. Zaterdag kan Tadej Pogacar (23) daar zomaar bijkomen. Het zou wat zijn. ‘t Is in elk geval iets wat voor Lucien Van Impe nooit lukte: “De Ronde van Lombardije is een enorm mooie, maar erg zware koers.”

Dat hij niet zomaar een ronderenner is toont Pogacar - 23 jaar jong - maar al te graag. De Sloveen won in zijn driejarig bestaan als profrenner twee keer de Tour en met Luik-Bastenaken-Luik dit voorjaar ook zijn eerste Monument. Bij landgenoot Primoz Roglic zien we dezelfde trend. Hij won de voorbije drie Vuelta’s en heeft ook al La Doyenne op z’n palmares staan. Beiden zijn niet toevallig de favorieten om zaterdag in de Ronde van Lombardije een tweede Monument te pakken.

Opvallend: renners die beide koersen - de Tour én de Ronde van Lombardije - in hetzelfde jaar wonnen, zijn niet dik bezaaid. Enkel Fausto Coppi en Eddy Merckx deden het Tadej Pogacar voor. De Italiaan deed het in 1949, Merckx in 1971 en 1972. Twee jaar geleden kwam enkel Bernal nog in de buurt van winst in Lombardije met een 3de plaats na zijn Tourzege in 2019. Vincenzo Nibali won de Ronde van Lombardije wel in 2015, maar dat was dan weer een jaar ná zijn eerste en enige Tourzege.

Pogacar kan zich zaterdag dus in een ferm rijtje zetten. Hoe komt het dat die combinatie in het moderne wielrennen niet simpel is voor een Tourwinnaar? Wel, de Ronde van Lombardije wordt niet voor niets de Koers van de Vallende Bladeren genoemd. Weinig renners staan na de rust- en decompressieperiode die volgt op Tourwinst nog te springen om opnieuw te pieken in het najaar.

Wat denkt de laatste Belgische Tourwinnaar Lucien Van Impe over de kansen van Pogacar? Van Impe zelf won de Tour in 1976, maar in Lombardije kwam hij nadien nooit goed uit de verf. “Achteraf gezien vind ik het jammer dat ik die wedstrijd niet meer heb gereden in mijn carrière, maar ik wou altijd goed zijn in de Tour en dat ging moeilijk samen. Pogacar is nog jong en zal nog sterker worden. De Ronde van Lombardije is een enorm mooie, maar erg zware koers. Als je Luik-Bastenaken-Luik en de Tour kan winnen, dan kan je ook in Lombardije winnen.”

Quote Zijn focus zal op de Tour blijven liggen, maar hij zal zeker mee kunnen doen in grote klassie­kers. Met zijn capacitei­ten maakt Pogacar over enkele jaren zeker kans in pakweg de Ronde van Vlaanderen, ook die koers kan hij winnen. Lucien Van Impe

Met 4.500 hoogtemeters en zes beklimmingen, waaronder de zware Passo Di Ganda op 40 km van de streep, is het parcours geknipt voor Pogacar, vindt Van Impe. “Roglic en Alaphilippe zijn heel erg sterk, zij zullen zijn grootste concurrenten vormen. Al zal Pogacar niet meedoen als hij niet het gevoel heeft dat hij kan winnen. Hij voelt zich sterk”, aldus Van Impe. Ook de komende jaren ziet hij een mooie toekomst voor de Sloveense kopman. “Zijn focus zal op de Tour blijven liggen, maar hij zal zeker mee kunnen doen in grote klassiekers. Met zijn capaciteiten maakt Pogacar over enkele jaren zeker kans in pakweg de Ronde van Vlaanderen, ook die koers kan hij winnen.”

Dat Pogacar zich nog steeds goed voelt na de Tour is duidelijk en ook de ploegleider bij UAE Team Emirates, Fabio Baldato bevestigt dit: “Pogacar z’n benen voelen goed en hij is nog niet moe. Na de Tour nam hij de nodige rust en hij is weer fris. Hij wil niet enkel grote ronden zoals de Tour de France rijden, maar wil alles eens proberen, ook dit parcours. In de eerste plaats om wat ervaring op te doen voor later”.

Pogacar zelf is na ereplaatsen in Milaan-Turijn en Tre Valle Varesine eerder deze week alvast enthousiast over zaterdag: “Een schitterend decor over lastige wegen”, liet hij optekenen. Slaagt hij erin om zaterdag, bijna 50 jaar na Merckx, beide koersen in hetzelfde jaar op zijn naam te zetten?

