Docuserie ‘All In: Team Jumbo-Visma’ doet het succesjaar 2022 van Van Aert, Vingegaard en co. intens herbeleven: “Dit vraagt gewoon om een vervolg”

WielrennenIn Move Amsterdam, aan de poorten van het Olympisch stadion, ging gisteravond ‘All In: Team Jumbo-Visma’ in première, de docuserie over het succesjaar 2022 van de ploeg van onder meer Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Vanaf 1 maart zes woensdagen op rij te zien op Prime Video, de streamingdienst van het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon.

Een jaar lang drong producent Southfield Stories diep door tot in het hart van het team en volgde de spilfiguren (en hun entourage) niet alleen in hun sportieve avonturen, maar ook in hun privéleven. Weinig wat verborgen bleef voor het oog van vertrouwde cameraman Tijs Kuijpers, al jarenlang kind aan huis bij de ploeg, en dat zorgt voor een unieke, onthullende documentaire. Hoogtepunt is uiteraard het winnen van de gele (Vingegaard) en groene trui (Van Aert) in de Tour. Maar ook het geleidelijke definitieve afscheid van Tom Dumoulin komt uitgebreid aan bod, met een mooi, openhartig interview op het strand in Sydney als uitsmijter.

“Een mooi en waanzinnig intiem portret”, zo werd het aangekondigd. Waanzinnig? Nou, ja. Maar mooi is het zeer zeker. Ontroerend zelfs, bij momenten. Aflevering 2, waarin Dumoulin in de Giro langzaam maar zeker helemaal wegdeemstert, greep alvast behoorlijk naar de keel. Van een totaal andere orde is aflevering 4, die de kijker onder meer weer onderdompelt in de chaos en hectiek van de voor het team rampzalig verlopen Touretappes naar Wallers-Arenberg en Carcassonne. En, in contrast, de successen van Van Aert en Vingegaard belicht en wat dat teweegbrengt bij hun respectievelijke echtgenotes.

De docu verveelt geen seconde. Omdat hij van begin tot einde doorraast op een rollercoaster van uiteenlopende emoties. Van de twijfel, focus, spanning, teamspirit, vreugde, ontgoocheling en soms pittige discussies voor en na de race/op de teambus/in de volgwagen/op de massagetafel over de soms vertederende en liefdevolle, dan weer bloednuchtere voetjes-op-de-grondtaferelen in de privésfeer tot de vleugjes romantiek en het respect voor de rijke wielerhistorie waarmee de serie is doorspekt. Tussendoor geven onafhankelijke experts hun visie op de feiten, zoals AD-journalist/-columnist Thijs Zonneveld en... zowaar ook Tom Boonen.

Quote De beelden die worden gemaakt, zijn ook eerlijk. Da’s het mooi eraan. Tiesj Benoot

“Prachtig souvenir”, is Tiesj Benoot, die net voor zijn vertrek naar het hotel voor het Vlaamse openingsweekend thuis nog even werd ‘gezoomd’, tevreden over het resultaat. “In zo’n seizoen zit je als renner in een cocon, switch je heel snel van koers naar koers, van doel naar doel en beleef je al de emoties rond je niet zo intens. Daarom is het goed dat dat allemaal in zo’n docu werd vastgelegd. Zelf heb ik me niet gestoord aan de constante aanwezigheid van de camera. In het begin was het even wennen, maar op den duur bouw je een vertrouwensband op met die mensen. De beelden die worden gemaakt, zijn ook eerlijk. Da’s het mooi eraan.”

Ook ploegleider Merijn Zeeman genoot mee na in de Amsterdamse evenementenhal. Maar gaf toe dat hij wel even overtuigd moest worden van het nut van zo’n docu. “Zouden we dit doen of niet? Daar gingen met onze interne marketingmanager toch wel serieuze gesprekken aan vooraf. Het is tweeledig, hé. Enerzijds kan het heel veel over ons afroepen. Kijk maar naar hoe alles altijd en overal wordt ‘geëvalueerd’ op sociale media: het is vaak ophemelen of afkraken. Anderzijds biedt het een uitgelezen kans om mensen te tonen hoe het er in het nastreven en realiseren van zo’n grote doelen in werkelijkheid aan toegaat. Uiteindelijk gaf dat laatste de doorslag: doen! Of hier een vervolg op komt? Het tegendeel zou me verbazen. Dit is onderdeel van ons team geworden.”

