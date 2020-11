Dochter (15) van Axel Merckx vecht met succes tegen knietumor: “We zetten de behandeling stop”

Het is mama Jodi die het nieuws via sociale media bekendmaakte. “Goed nieuws deze week nu uit de MRI blijkt dat Athina’s tumoren blijven verkleinen. Een jaar nadat ze met chemotherapie gestart is, stoppen we de behandeling en wachten we af in de hoop dat dit zo blijft. Deze hond is haar beste vriend in deze zware periode geweest, hij is dag en nacht altijd bij haar.”

Begin 2019 werd er een traag groeiende tumor aan de achterkant van de knie van Athina ontdekt. Die werd toen in een ziekenhuis in Ohio verwijderd. Daar werd gezegd dat de tumor niet kwaadaardig was, maar nadien moet Athina opnieuw slecht nieuws gekregen hebben. Ze moest twee jaar lang chemo volgen, 78 behandelingen in totaal.

In mei van dit jaar evolueerde de toestand van Athina al gunstig. “De laatste MRI-scan in april was hoopgevend. Er zijn geen nieuwe tumoren vastgesteld”, aldus Axel toen vanuit het Canadese Kelowna in British Columbia waar het gezin Merckx woont. “En de andere, die zich aan het vormen ­waren, zijn na amper enkele maanden chemo al 10% kleiner geworden. Hopelijk zet die trend zich nu door en is het over een jaar à anderhalf jaar allemaal voorbij.”

“We zijn de voorbije periode met corona extra voorzichtig geweest. Athina was risicopatiënte. We probeerden haar zo veel mogelijk af te zonderen van de rest van de wereld. Ze heeft een tijdlang niemand meer gezien, communiceerde enkel via (video)calls. Ook thuis zijn we extra alert gebleven en ­beschermden we haar zo goed mogelijk. Naar het ziekenhuis in Vancouver mocht maar één persoon mee als begeleider.”

Athina heeft nog een oudere zus, Axana. Zij veroverde op haar achttiende in mei vorig jaar twee titels op het Belgisch kampioenschap zwemmen.

