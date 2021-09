Dju toch! Remco Evenepoel verliest tweestrijd van koele kikker Colbrelli en moet tevreden zijn met zilver op EK wielrennen

Wielrennen Ambitieuze Remco Evenepoel blikt vooruit op EK: “In wegrit misschien nog net iets meer kans om mee te strijden voor eindwinst dan in tijdrit”

8 september Remco Evenepoel behoort op het EK wielrennen in het Italiaanse Trento zowel in de tijdrit (donderdag) als in de wegrit (zondag) tot het kransje favorieten. In aanloop naar het Europees kampioenschap sprak de renner van Deceuninck-Quick.Step zijn ambities klaar en duidelijk uit: meestrijden voor eremetaal in beide races. Al is hij zich ook bewust van de stevige concurrentie: “Wie wil winnen, zal zijn beste dag moeten hebben.”