“Dit wordt zijn tweede grote test”: volgens onze chef wielrennen is er geen betere opponent dan Pogacar om te zien hoe goed Evenepoel is

WielrennenRemco Evenepoel (22) was tweede in de Ronde van Valencia en hij won de Ronde van de Algarve. Dat is één gereden wedstrijd op twee gewonnen. Dat is uitstekend, maar niet zo goed als Tadej Pogacar (23). De Sloveen is de winnaar van de UAE Tour en van de Strade Bianche. Pogacar heeft een winstratio van honderd procent dit jaar. Hoe dat in de Strade Bianche ging, daar zijn z’n tegenstanders nog niet goed van. Wat kan Evenepoel tegen hem in de Tirreno?