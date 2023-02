“Dit wordt de hel. Ik sta met een bang hartje aan de start”: Evenepoel wil uithalen in ploegentijdrit en da’s geen cadeau voor z’n ploegmaats

Wielrennen “Stop met winnen, dankjewel”: Evenepoel reageert met kwinkslag na vierde zege in vijf dagen Pogacar

Tadej Pogacar blijft maar winnen. De 24-jarige Sloveen klopte de Spanjaard Enric Mas in een sprintje bergop in de vierde etappe van de Ruta del Sol. Het is zijn vierde overwinning in vijf koersdagen. En dat is ook Remco Evenepoel niet ontgaan.