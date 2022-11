Dit is het plan-Evenepoel voor 2023: Giro en Waalse klassiekers als grote voorjaarsdoelen

Druppelsgewijs sijpelen ze door, de deelnemende teams en renners aan de 39ste Vuelta a San Juan (UCI Pro Series). Zo meldde de organisatie alvast de toezegging van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan bij Total Energies. En wordt bij INEOS, dat ook Filippo Ganna en Elia Viviani in stelling brengt, de langverwachte comeback aangekondigd van Egan Arley Bernal. Volgens een goedgeplaatste buitenlandse bron komt daar, als de onderhandelingen definitief zijn afgerond, eerstdaags een Soudal-Quick.Stepselectie bij mét... wereldkampioen Remco Evenepoel. Echt verrassend is dat niet. In Argentinië kan Evenepoel in alle luwte en ver weg van de Europese spotlights een seizoen inzetten dat zich, met de regenboogtrui op de schouders, aankondigt als extreem druk en beladen.

Volledig scherm Remco Evenepoel won de Ronde van San Juan in 2020. Hij is voorlopig de laatste laureaat op de erelijst. © BELGA

De Argentijnse rittenkoers voelt ook een beetje als ‘thuiskomen’ voor Evenepoel. Hij heeft er een jonge, maar nú al mooie geschiedenis. Op 27 januari 2019, amper twee dagen na zijn negentiende verjaardag, maakte hij er zijn profdebuut. Wat toen al meteen resulteerde in een derde plaats in de individuele tijdrit en een negende in het eindklassement. Eén jaar later zette Evenepoel die ereplaatsen om in dubbel succes. In de chronorace versloeg hij voor de eerste keer ooit Ganna (met liefst 0.32!), waarmee hij automatisch de basis legde voor zijn eindzege. Evenepoel kweekte een band-voor-het-leven met de lokale koersfans. Op het podium werd hij bejubeld als een koning. ‘De Lionel Messi van het wielrennen’, kreeg hij mee als eretitel. “Jullie zitten voor altijd in mijn hart”, speelde hij daar handig op in. Vuurwerk knalde, confettisnippers dwarrelden door de ijle lucht van San Juan. Twee jaar lang bleef het er vervolgens stil. De coronacrisis zorgde voor annulatie in 2021 en 2022. Evenepoel is dus nog steeds de laatste laureaat op de erelijst.

Hoe zijn raceprogramma er verder gaat uitzien, blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Zeker is dat de Waalse klassiekers én de Ronde van Italië - ‘stick to the plan’, tot nader order - in 2023 zijn grote voorjaarsdoelen worden. Vooral dat laatste kan een mogelijke indicatie zijn. In die context wordt een ‘RCS Sport-pakketje’ met andere door het Italiaanse organisatiebureau gepatronneerde rittenkoersen als de UAE Tour en Tirreno-Adriatico (waar hij ongetwijfeld Tadej Pogacar tegenkomt) een zeer reële optie. De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt overigens rimpelloos voor Evenepoel. Goed en wel gesetteld met zijn kersverse echtgenote Oumi in zijn nieuwe woonst in de buurt van Calpe, zit hij sinds begin november keurig op trainingsschema. De fietstrips in het onherbergzame achterland van de Costa Blanca lopen inmiddels op tot drieëneenhalf à vier uur (en 2300 meter hoogteverschil). Af en toe doemt op Strava ook eens een (ochtend)loopje op. Deze week is Evenepoel heel even terug in het land voor onder meer ‘Merci Iljooo’, het afscheidsevent van vriend en grote mentor Iljo Keisse morgen in het Gentse Kuipke. Ook kort na nieuwjaar staat vanuit Spanje een allez-retourtje België ingepland voor de teampresentatie in Popsaland De Panne (6/1).

Volledig scherm © Photo News