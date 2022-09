“Dit is geluk, hé”: Remco Evenepoel gooit kusjes naar verloofde en ouders wanneer hij ze ziet op telefoonscherm

“Het was een lang seizoen”, sprak Evenepoel even ervoor in zijn flashinterview. “Ik ben ongelooflijk tevreden dat ik het op zo'n manier kan afronden. Gelukkig had ik de benen vandaag.” Over de samenwerking met Lutsenko: “Je wilt met twee zo lang mogelijk voorop blijven, maar ik voelde me sterker. De laatste passage op de Mount Pleasant was enorm zwaar. Mijn benen explodeerden, maar ik wist dat het nadien zo goed als over was. Mijn voorsprong werd groter en groter.”