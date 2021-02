Dit is de (Belgische) Gouden Klassiekers-ploeg van Lies Vandenberghe: “Van Aert zal vleugels hebben door Georges”

Het sleutelwoord van de Gouden Klassiekers-ploeg van Lies Vandenberghe: Belgisch. Liefst negen van de vijftien renners in haar selectie zijn landgenoten. Daarbij kiest Vandenberghe voor een mix tussen ervaren winnaars en jong talent. “Ik hoop dat veel van onze Belgen zich zullen tonen in de voorjaarsklassiekers”, zegt ze daar zelf over. Geen onlogische zet, aangezien het grootste deel van de klassieke koersen in ons land worden gereden. En wie wil zich nu niet laten zien voor eigen publiek?

Vandenberghes kopman bij uitstek is Wout van Aert. “Daar heb ik niet lang over getwijfeld. Van Aert zal in bloedvorm zijn dankzij zijn zoontje Georges. Ik verwacht straks een beresterke Wout van Aert.” Het tweede kanon van de selectie: Julian Alaphilippe en niét Mathieu van der Poel. “Ik hou van de manier van koersen van Alaphilippe. En zo heb ik met Van Aert een speerpunt in de kasseikoersen en met Alaphilippe een topper voor de Waalse klassiekers. Maar eigenlijk kan de Fransman straks overal winnen, wat dus een extra voordeel is. Hij zal zeker revanche willen pakken in de Ronde van Vlaanderen na zijn val van vorige keer.”