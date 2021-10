Dirk Demol (61) wordt ploegleider bij Alpecin-Fenix

Wielrennen Dubbel feest voor Johan Museeuw, die 56 wordt en exact 25 jaar geleden wereldkam­pi­oen werd: “Lugano is altijd het eerste dat de mensen vernoemen”

13 oktober Johan Museeuw viert vandaag een dubbele verjaardag. Hij wordt 56 en het is tegelijk 25 jaar geleden dat hij wereldkampioen werd. Lugano 1996 zal voor hem altijd bijzonder blijven. “Het is altijd het eerste dat de mensen vernoemen”, zegt hij. “Het gaat altijd eerst over het feit dat ik wereldkampioen ben geworden, pas daarna gaat het over mijn drie overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”