Dirk De Wolf in HLN Sportcast over Gilbert: “Philippe zou beter stoppen dan nog anderhalf jaar te sukkelen”

Wielrennen Moscon maakt het zegegebaar in openingse­tap­pe Tour of the Alps

15:36 Gianni Moscon heeft de openingsetappe van de Tour of the Alps op zijn naam geschreven. De 26-jarige Italiaan van INEOS Grenadiers was de beste voor Idar Andersen en Riabushenko. Moscon is uiteraard ook de eerste leider.