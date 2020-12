“Die mannen zijn beesten”: Campenaerts schrikt niet dat roeier eerste e-WK wint en gaat duel aan

De winnaar van het eerste WK e-wielrennen is een topatleet: Jason Osborne nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio en werd in 2018 wereldkampioen in de lichtgewicht skiff. Hij is ook een heel goeie coureur. Vorig jaar werd hij zesde op het Duits kampioenschap tijdrijden. De man heeft ook het Strava-record op de Muur van Geraardsbergen.

Gisteren stond er geen maat op Osborne. Op de slothelling (900 meter aan 5,5%) duwde hij heel even meer dan 12 watt per kilo lichaamsgewicht, dat is absolute wereldtop. De Belgische kopman en Zwift-specialist, Luikenaar Lionel Vujasin, kon niet volgen en werd zesde. Het zilver en brons waren voor twee Denen: Anders Foldager en Nicklas Pedersen.

De beste Belgische wegrenner was Victor Campenaerts op de 31ste plaats. “Het was zware kost, maar wel superleuk. Die finale was niks voor mij, dus heb ik het geprobeerd met een aanval op 15 kilometer voor het einde. Dat er een roeier wint, verbaast me eigenlijk niet: die mannen zijn beesten en zijn heel goed in dit soort inspanningen. Ik ga me nu ook een keer met hen meten. Mijn broer Alfred heeft een digitaal roeiplatform ontwikkeld, EXR, en ik ga eens kijken wat ik daar waard ben als roeier. Voor een coureur is roeien zeker een goeie alternatieve training.”

Collega Thomas De Gendt had een baaldag. Hij stond op met een keelontsteking - overgenomen van zijn dochter Amber die al een paar dagen ziek was - en kon zijn kansen niet normaal verdedigen. Gisteravond kroop hij met 38,4 graden koorts in bed.

Bij de vrouwen ging het goud naar de Zuid-Afrikaanse wegrenster Ashleigh Moolman Pasio. Onze landgenote Mieke Docx kwam niet in het stuk voor en werd 43ste. Ook de Nederlandse toppers Van der Breggen en Van Vleuten werden weggeblazen.

Volledig scherm Victor Campenaerts tijdens het e-WK © Instagram Campenaerts