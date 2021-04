Derde keer raak voor Cavendish: Brit wint weer in Ronde van Turkije na massale val in sprint

Wielrennen KOERS KORT. Frederik Frison houdt breukje in bekken over aan val in Schelde­prijs - Ellen van Dijk mist Brabantse Pijl en Amstel door coronabe­smet­ting

11 april Frederik Frison zal na zijn valpartij van woensdag in de Scheldeprijs nog een aantal weken buiten strijd zijn. Zijn team Lotto Soudal bevestigde zaterdagavond dat hij, zo bleek uit bijkomend onderzoek, een breukje in het bekken heeft opgelopen.Frison klaagde in eerste instantie over rugpijn en had een lichte hersenschudding maar de schade is dus groter. De 28-jarige renner moet twee weken volledige rust nemen. Wanneer de pijn geweken is, mag hij hervatten op de rollen. Na vier weken gaat Frison weer onder de scanner.