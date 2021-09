Derde keer geklopt door Van Aert: wereldkampioen Alaphilippe wint niet meer (al zegt dat niets voor het WK)

“We houden allemaal van Wout van Aert. Hij is een erg aardige kerel. Als je door één renner geklopt wilt worden, dan wel door hém.” Was getekend, twee dagen geleden: Brian Holm, ploegleider van Deceuninck-Quick.Step, meteen nadat Julian Alaphilippe op de Muur van Great Orme, Llandudno, voor de tweede keer in de Ronde van Groot-Brittannië door de Belgische kampioen van de etappezege werd gehouden. Benieuwd of die onvoorwaardelijke liefde na gisteren nog steeds geldt. Want het begint toch stilaan een beetje vervelend te worden voor de regerende wereldkampioen. In Gateshead, aan het eind van de zesde rit, beet Alaphilippe in de eindspurt met tien opnieuw in het zand tegen Van Aert. Perfect gegangmaakt nochtans door Mikkel Honoré, werd de Fransman in de slotmeters geremonteerd. En niet alleen door zijn grote rivaal, ook door leider Ethan Hayter. Met sprekend gemak, vanuit vijfde respectievelijk vierde positie. Onthutsend beeld. ‘Non’, schudde Alaphilippe het hoofd, dat kort na de streep ontgoocheld ging hangen.