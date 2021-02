Derde in de Omloop na 24 hectische uren met voortdurend wisselende situaties: Sep Vanmarcke moest zelfs een beetje ploegleider spelen

Wielrennen Vanmarcke hoopt op beterschap na "miserabel 2020": “Had het naar mijn zin bij EF, maar nieuwe uitdaging sprak net iets meer aan”

26 februari Sep Vanmarcke weet in elk geval hoe je de Omloop moet winnen. In 2012 klopte hij Tom Boonen en de Spanjaard Juan Antonio Flecha in de sprint. De West-Vlaming verkaste na vorig seizoen naar Israel Start-Up Nation, waar hij de kopman is voor de kasseiklassiekers. “De nieuwe uitdaging sprak me aan.”