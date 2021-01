Degenkolb wil in 2021 weer grote koersen winnen: "Mijn beste Ronde ooit: daar trek ik me aan op"

Over Milaan-Sanremo: "Koers is veranderd"

In 2015 was hij er de beste. Kan hij deze koers nog opnieuw winnen? "Het karakter van Sanremo is de laatste jaren veranderd. Het zijn nu vaker punchers dan sprinters die er winnen, maar het blijft een koers waarin telkens 15 scenario's mogelijk zijn. Het is wel duidelijk dat wij niet moeten wachten tot Alaphilippe of Van Aert eraan beginnen." Degenkolb draait warm voor de Primavera in Marseille, de Ster van Bessèges, de Ronde van de Provence, Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice. "Ik begin met vertrouwen. In de klassiekers in oktober eindigde ik overal in de top 10. Dat neem ik mee."

Over de Ronde van Vlaanderen: "Ik kan nog schitteren"

Hij was 9de in 2020, maar 3de had ook gekund, zegt Degenkolb. "Van Aert en Van der Poel waren weg, daar was niks aan te doen. Iedereen wilde met die twee op het podium. We reden voor de derde plaats, maar we koersten alsof het voor de zege was. Ik heb nog een gat dichtgereden in de laatste anderhalve kilometer, daarna had ik geen kracht meer om te sprinten. Man tegen man zijn Van Aert en Van der Poel van een ander niveau, maar het is niet dat ze alle koersen onder hun twee verdelen. Ik ben niet bang van de jonge gasten. De Ronde van vorig jaar was mijn beste ooit. Daar trek ik me aan op."

Volledig scherm © Photo News

Over Parijs-Roubaix: "Wind is nieuw element"

"Mijn lievelingskoers", zegt Degenkolb. Hij won die in 2015 en was in 2018 de beste in de Tourrit naar Roubaix. "Het is een speciale plek voor me. Het is mijn grootste droom om er nog een keer te winnen. Ik wil tonen dat mijn tijd nog niet voorbij is." Hij denkt dat we dit jaar een aparte Roubaix gaan krijgen. "De wind wordt een nieuw element. Door al het volk dat er normaal staat, ben je op de kasseistroken altijd beschut. Je rijdt door een corridor. Nu zal dat niet zo zijn. Ik denk dat we het vooral zullen voelen op Carrefour de l'Arbre, op het einde. Als daar wind staat, worden die stroken nog zo veel zwaarder."

Volledig scherm Degenkolb op pad in het Spaanse Javea, met De Gendt, Wellens en Gilbert. © Photo News

Lees ook: