Deceuninck stopt als shirtsponsor van ploeg Lefevere, Quick.Step 6 jaar langer in peloton

Voorafgaand aan de persconferentie van Remco Evenepoel pakte Deceuninck-Quick.Step op de eerste rustdag van de Giro uit met groot nieuws. Sponsor Quick.Step zal namelijk zes jaar langer in het wielerpeloton te bewonderen zijn. “Deze lange samenwerking stelt ons in staat om onze ploeg te blijven verbeteren”, stelt ploegbaas Patrick Lefevere.

“Wat onze doelen zijn de komende zes jaar? Een winning team blijven”, aldus Lefevere. “Iedereen droomt ervan dat een Belg de Tour de France wint. We zullen er alles aan doen om dat te laten lukken.”

In dat geval wordt vooral gekeken naar Evenepoel, die ook reageerde op het nieuws. “Ik ben blij en trots over de verlenging van Quick.Step. Het is extra motiverend voor mij de komende weken én zes jaar om onze doelen te realiseren. Dit is een grote stap naar een mooie toekomst.”

In 1999 maakte Quick.Step zijn entree als sponsor in de wielerwereld. Als cosponsor van het toenmalige Mapei sierde de laminaatproducent toen al de wielertruitjes van het team van manager Lefevere. In 2003 werd Quick.Step hoofdsponsor van de ploeg.

Tegelijk raakte ook bekend dat die andere shirtsponsor, Deceuninck, niet doorgaat als geldschieter voor de ploeg van Patrick Lefevere. De ramenproducent uit Roeselare trekt zich na drie jaar terug uit het wielrennen. “Toen Deceuninck en het wielerteam van Patrick Lefevere elkaar vonden in oktober 2018 was het team bezig aan een moeilijke zoektocht naar sponsors”, verklaart Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck Group.

“Als wielerliefhebber en ondernemer zag ik de gelijkenissen in sterkte en betrouwbaarheid tussen de Wolfpack en ons merk Deceuninck. Beide ambitieus en futureproof. Als één Deceuninck team hebben we onze nieuwe raam- en deurprofielen, Elegant, succesvol gelanceerd in Europa. Intern vinden we het belangrijk om de Wolfpack spirit levendig te houden en verder topproducten te leveren aan onze klanten.”

“Deceuninck wenst de Wolfpack te bedanken voor de vele fantastische momenten en zijn inspirerende temperament en wenst alle leden het beste in de toekomst”, zo klinkt het verder. “We kijken uit naar de wedstrijden in het vervolg van het wielerseizoen en blijven het team aanmoedigen langs de kant van de weg.”

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.