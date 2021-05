Deceuninck-QuickStep geeft kleine inkijk achter de schermen bij rit 12: “Jammer dat er niet meer in zat”

Giro Iljo Keisse & Pieter Serry, Belgische gidsen en ‘partners in crime’ van Evenepoel: “Remco heeft áltijd een plan”

17 mei ‘Tutto per Remco’. Glashelder is ze, de tactiek bij Deceuninck-Quick.Step in deze Giro. Met zeven cijferen ze zich weg voor die ene, jonge kopman. Belgische gidsen en ‘partners in crime’ Iljo Keisse en Pieter Serry komen alvast onder de indruk van Evenepoels maturiteit. “Zo rustig. Zo volwassen, nú al. Ongelooflijk.”