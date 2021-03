Deceuninck-Quick.Step toont exclusieve beelden E3 Saxo Bank Classic: “Foutloze tactiek”

Sport Meer positieve dopingcon­tro­les in 2020: “Bepaalde dopingge­voe­li­ge sporten zijn ook tijdens corona kunnen blijven doorgaan”

24 maart Het aantal positieve dopingcontroles in Vlaanderen in 2020 is procentueel gestegen in vergelijking met het jaar voordien. Dat meldt NADO Vlaanderen, dat bevoegd is voor de uitvoering van het antidopingbeleid.