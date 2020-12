Deceuninck–Quick.Step stelt nieuw shirt, mét wolvenvachtpatroon, voor

Veldrijden Vragen over veiligheid schijfrem­men na valpartij Van Anrooij: “Je kunt ze met de hand stoppen en je toch niet snijden”

1 december Dat hij nog nooit zo’n wonde had gezien, zei ploegleider Sven Nys. De val van zijn renster Shirin van Anrooij in de WB cross van Tabor maakt de vraag weer pertinent of schijfremmen niet te gevaarlijk zijn om ze op een koersfiets te monteren.