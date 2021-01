Deceuninck-Quick.Step-renner Hodeg gooit zich tijdens sprinttraining tussen het drukke verkeer in Colombia

Als dat maar goed komt, denken we stil bij het zien van de beelden van Alvaro Hodeg. De sprinter legt net als alle andere renners in deze wintermaanden de basis voor komend wielerseizoen. Hodeg doet dat in Colombia middenin het verkeer. Op amateurbeelden op social media is te zien hoe hij aan zijn sprintsnelheid werkt op een drukke autoweg. Hodeg slingert vanachter het wiel van een kompaan naar de slipstream van een vrachtwagen om die daarna aan 60 kilometer per uur voorbij te stormen.

Gevaarlijke manoeuvres. Hodeg werd vergezeld door een motard om een oog in het zeil te houden en de sprinter vrije baan te geven, maar echt veilig valt het allemaal niet te noemen. 2020 was voor Hodeg overigens een jaar om snel te vergeten. De jonge Colombiaan kon geen enkele keer z’n armen de lucht in gooien. Zijn meeste recente overwinning is de Sparkassen Münsterland Giro in oktober 2019. Vorig jaar kwam hij in zijn eerste grote ronde - de Giro - niet verder dan een derde en een vijfde plaats.