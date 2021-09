Deceuninck-Quick.Step met klavertjevier naar Hel van het Noorden: “We mogen één ding niet doen en dat is de wedstrijd aanpakken zoals de Belgen op het WK”

Zelfs uit Denemarken kwamen er vragen over het WK. Om maar te zeggen hoezeer het wedstrijdverloop in Leuven nog nazinderde in aanloop naar Parijs-Roubaix. Een Deense journalist vroeg Kasper Asgreen of het bij de Denen wel volgens plan was verlopen, want ook daar werd het geen goud. “Mja, met brons mag je niet klagen”, vertelde Asgreen.

Wat dan voor de Belgen? Ons land was tuk op een regenboogtrui van Wout van Aert in eigen land, maar door een mindere dag werd het niets voor de renner van Jumbo-Visma. Jasper Stuyven viel met een vierde plaats net naast het podium en dan was er nog Remco Evenepoel die in dienst een sterke koers reed, maar gisteren zei dat hij een kans op de wereldtitel heeft gemist door het ploegbelang te dienen.

Lefevere: “Hoe we Roubaix willen winnen? Alleszins door niet te koersen zoals België deed op het WK. Door de druk van buitenaf koersten ze alsof ze onoverwinnelijk waren. Pas op, we gaan niet de verantwoordelijkheid schuwen in Roubaix, maar we zullen samen in overleg moeten koersen om een dertiende ploegzege in 25 jaar tijd te pakken.”

Ook Yves Lampaert kreeg nog vragen over het WK. Voelde hij dat de Belgische tactiek niet goed was afgestemd? “Achteraf is het altijd makkelijk praten. We hebben niet gewonnen en dan klinkt het altijd dat de tactiek niet goed was. We hebben in elk geval allemaal ons best gedaan. Misschien hebben we ons wat laten opjutten door de pers dat alles op Wout moest en op niemand anders. Misschien is er daar te veel naar geluisterd.”

Lampaert: “Met zoveel mogelijk de finale in”

Tot zover het WK, want uiteraard werd ook vooruit geblikt naar Parijs-Roubaix. Deceuninck-Quick.Step trekt met een klavertjevier naar Noord-Frankrijk. Voor Yves Lampaert is het dé grote droom om de Helleklassieker te winnen. Twee jaar geleden stond hij bij de laatste editie op het podium. “Als ik oude edities op Youtube bekijk, is dit de koers die me kippenvel geeft. Het is een mythische wedstrijd die ik heel graag zou winnen.”

“Wat het plan is? De tactische meeting moet nog komen, maar ik hoop dat we met zoveel mogelijk mannen van deze ploeg de finale ingaan en dan gaan we zoals altijd aanvallen. Hopelijk komt er dan één iemand alleen van ons aan op de velodroom. Ik hoop op dat scenario. Of mijn pasgeboren zoon me vleugels geeft? Ik hoop het, maar als het regent dan blijft hij thuis. Druk door de miniserie in ‘Iedereen Beroemd’? Die voel ik niet echt.”

Stybar: “Terug op niveau na mijn hartoperatie, dat is het belangrijkste”

In Parijs-Roubaix is hij op één van zijn zeven deelnames altijd goed geweest voor een eindnotering bij de eerste tien. Met zijn cyclocrossverleden kan hij in het voordeel zijn bij regenweer en de benen zijn goed, dat bewees hij in de wegrit van het WK. Wat mogen we van Zdenek Stybar verwachten in Roubaix nadat hij in de Helleklassieker al twee keer tweede werd?

“Ik denk daar wel eens aan terug, ja aan die tweede plaatsen. Maar ik hoop er iets van geleerd te hebben. Misschien moet ik wel alleen aankomen, dan kan ik in elk geval de sprint niet verliezen zoals tegen Degenkolb of Van Avermaet. Ik weet niet of mijn cyclocrossachtergrond een voordeel is, dat zullen vooral de goeie benen zijn. Ik hoop daarop. We starten allemaal op gelijke voet, dus ik vind niet dat ik de uitgesproken kopman ben.”

Stybar is vooral blij dat hij weer het niveau van voor zijn hartoperatie haalt. Na Gent-Wevelgem werden immers hartritmestoornissen bij de Tsjech vastgesteld. “Ik ben terug op mijn oude niveau. Het WK heeft dat bevestigd. Er is veel tijd en inspanning in gekropen om mijn vroegere conditie weer te halen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik daar nu weer ben.”

Asgreen: “Een week na de Ronde had ik mijn vorm kunnen doortrekken, nu was het opnieuw beginnen”

In de kasseiklassiekers was hij misschien wel dé man van het voorjaar. Kasper Asgreen won op indrukwekkende wijze in Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. “Het is al even geleden, hé. Roubaix zit nu in een ander deel van het seizoen. Normaal trek je met dezelfde vorm van de Ronde van Vlaanderen naar daar en zit er maar één week tussen. Nu is er veel tijd gepasseerd.”

“Het was opnieuw beginnen. Ik heb mijn vorm opnieuw moeten opbouwen. Op het WK was ik nog ziek, maar dat heeft weinig invloed op deze week. Ik ben waar ik wil zijn. Of ik een nieuw strijd verwacht met Wout en Mathieu? Neen, er zijn nog anderen. het weer zal het lastig maken. Als het nat is dan wordt het vanuit stilstand optrekken in de bochten. Er zal ook gevallen worden, dus het wordt zaak om altijd goed vooraan te zitten.”

Sénéchal: “Je moet vooral ook geluk hebben, zeker met het voorspelde weer”

En dan is er nog Florian Sénéchal. De Fransman is geboren en getogen in de streek waar Parijs-Roubaix verreden wordt. Zelf omschrijft hij de wedstrijd met het woord ‘merde’. “Het kan succes betekenen in het Frans, maar ook het omgekeerde. Ik verlang naar de wedstrijd. Het was zondag op het WK al een zotte dag, maar ook deze week wordt het speciaal. Er zullen veel Belgen en Fransen langs het parcours staan, zelfs bij slecht weer.”

Sénéchal zit in een uitstekende vorm. Hij won de Primus Classic en eerder ook een rit in de Vuelta. “Of ik met mijn beste benen ooit aan de start sta in Roubaix? Ik heb geen idee. Het wordt vooral belangrijk om ook een portie geluk te hebben en dat wordt niet makkelijk met het voorspelde weer.”

