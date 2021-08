Deceuninck-Quick.Step boven in Polen: Cavagna wint tijdrit, Almeida lijkt eindzege veilig te stellen

Wielrennen Daar is Wout: Van Aert trekt al joggend koets met zoontje Georges voort

2 augustus Wout van Aert is sinds dit weekend weer in het land z’n succesvolle passage op de Olympische Spelen in Tokio. Van Aert pakte in de wegrit knap zilver, de tijdrit viel met een zesde plaats lichtjes tegen - niet geheel onlogisch, na een slopende Ronde van Frankrijk en z'n inspanningen tijdens de wegrit drie dagen eerder. Onze landgenoot geniet nu van een korte rustperiode, al is dat relatief. Van Aert onderhoudt al joggend de conditie en koppelt daarbij het nuttige aan het aangename: tijdens z’n looptocht trekt ie zoontje Georges in de koets voort.