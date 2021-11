Deceuninck blijft in peloton en wordt sponsor van ploeg Mathieu van der Poel

Exclusieve docu Wout van Aert toont in ‘Wout’ zijn truitjes­col­lec­tie: “Ik heb het WK-pak van Ganna, hij het mijne”

In ‘Wout’, te herbekijken via VTM GO, neemt Wout van Aert de VTM-kijker mee in zijn imposante truitjesverzameling. Onze landgenoot houdt van heel wat speciale momenten in zijn carrière de shirtjes bij. “Na het WK tijdrijden heb ik met Ganna van truitje gewisseld, dat vond ik een supervet idee.”

24 november