Deal zo goed als rond: Iljo Keisse wordt ploegleider bij Quick.Step

Na achttien profseizoenen, waarvan dertien bij Quick.Step, zet Iljo Keisse eind dit jaar een punt achter zijn wielerloopbaan. De Gentenaar gaf de voorbije winter al aan dat hij ook na zijn actieve carrière graag in de koers en bij de ploeg wil blijven. Die toekomst krijgt nu concreet vorm. Keisse onderhandelt met Patrick Lefevere over een functie als ploegleider. Een akkoord is niet veraf. Lefevere bevestigt: “We hebben al gepraat en moeten nog wat finetunen, maar het zit eraan te komen.”

Quote Ik heb goed personeel. Iljo komt niemand vervangen. Er is ruimte om er nog iemand bij te nemen. Patrick Lefevere

Keisse moet voor verjonging zorgen in de staf van Quick.Step-Alpha Vinyl. Klaas Lodewyck is als ploegleider nog ‘nieuw’, maar is met zijn 34 jaar een uitzondering. Tom Steels (50), Geert Van Bondt (51) en Davide Bramati (53) zijn jonge vijftigers. Wilfried Peeters (57), Rik Van Slycke (59) en Brian Holm (59) naderen de zestig. Lefevere vindt hun ervaring onbetaalbaar, maar beseft dat zij niet eeuwig meegaan. Er moet ook op de langere termijn gedacht worden.

Door Keisse volgende winter al op te nemen in de sportieve staf kan hij nog een paar jaar mee profiteren van hun kennis. Bedoeling is dat hij kan groeien in zijn nieuwe rol. Een bruuske ommekeer of personeelsverandering zit er niet aan te komen. Lefevere: “Ik heb goed personeel. Iljo komt niemand vervangen. Er is ruimte om er nog iemand bij te nemen.”

Zeker als straks zou blijken dat Holm niet verder doet. De Deen is een bezige bij en doet sowieso maar een veertigtal koersdagen per jaar voor de ploeg. Daarnaast werkt hij ook als analist voor Eurosport en zit hij in de lokale politiek in Denemarken. Ook Van Slycke is einde contract. Ook met hem moet dus gepraat worden, maar dat is vermoedelijk pas iets voor over een aantal weken of zelfs maanden. Lefevere maakt er de gewoonte van om eerst rond tafel te zitten met de renners die einde contract zijn. Behalve Keisse zijn dat Mark Cavendish, Zdenek Stybar, Yves Lampaert, Dries Devenyns en Stijn Steels.

