De WorldTour is van ons: voor de derde keer in vier seizoenen won geen land méér koersen in ‘hoogste afdeling' van de koers dan België

Contrast met Slovenië

Procentueel gezien haalde België de voorbije maanden het hoogste rendement (13,22%) in tien jaar, zeg maar sinds het ontstaan van de huidige WorldTour-formule in 2011. Waar het in 2019 nog de eerste plaats moest delen met Italië en Slovenië en in 2017 met Australië (maar telkens het verschil maakte met een grotere diversiteit aan winnaars), haalt het nu afgetekend de bovenhand. En wéér werd het hoge aantal zeges gespreid over liefst negen verschillende renners. Een enorm contrast met pakweg Slovenië, dat hoofdzakelijk teerde op Tourwinnaar Tadej Pogacar (5) en Vueltawinnaar Primoz Roglic (8). Ook de aandelen van Ganna in Italië (5 op 12), Ackermann in Duitsland (5 op 9), Démare in Frankrijk (4 op 8), Kragh Andersen in Denemarken (4 op 9) en vooral Van der Poel in Nederland (4 op 6) en Bennett in Ierland (4 op 5) zijn enorm.