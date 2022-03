De Wolfpack huilt nu Alaphilippe past voor Milaan-Sanremo: “Eerst uitzieken, nadien Ronde van Baskenland als springplank naar Waalse klassiekers”

“Ik ben triest te moeten meedelen dat ik door bronchitis en koorts de selectie van Quick-Step - Alpha Vinyl voor Milaan-Sanremo moet verlaten”, dropte Julian Alaphilippe deze middag een bommetje in wielerland. De wereldkampioen won het eerste monument van het seizoen in 2019, maar zal anders dan de voorbije vijf edities niet aan de start staan in Milaan. “Daags na de Tirreno-Adriatico is Julian ziek geworden”, duidt ploegleider Wilfried Peeters. “Zondagavond was hij nog kerngezond. Hij reisde die avond nog door naar Milaan, zodat hij de rest van de week zo weinig mogelijk transfers moest doen. We waren op onze hoede, want het virus zit overal. In Parijs-Nice zag ik renners ‘s avonds in topvorm in bed kruipen om de daags nadien met koorts op te staan. Het is helaas ook Julian overkomen.”

38 graden koorts

Een fikse aderlating voor de wedstrijd en zeker voor zijn Belgische ploeg, die er alles aan deed om zijn Fransman alsnog te kunnen laten opdraven. Het wachtte speciaal tot vandaag om de selectie te maken. “Gisterochtend was Julian aan de beterhand. In Parijs-Nice had ik gemerkt dat Stybar en Jakobsen met dezelfde symptomen na twee dagen volledig waren hersteld. We hoopten met Julian op datzelfde scenario. Gisteravond hebben we een spoedvergadering belegd, waarin we besloten nog een nacht af te wachten om de knoop door te hakken, maar vanochtend had Julian weer 38 graden koorts”, zucht Peeters.

De koorts en wankele gezondheid van Alaphilippe laat koersen niet toe. Na een vrij anonieme Tirreno-Adriatico - zeker in vergelijking met 2021 en 2019 - stonden er al wat vraagtekens achter zijn vormpeil, maar de Fransman voelde zich klaar voor de strijd. “Door de zware val in de Strade Bianche was de Tirreno een moeilijke wedstrijd voor mij, maar ik voelde mijn benen elke dag verbeteren”, aldus Alaphilippe.

Dat hadden ze ook bij Quick-Step - Alpha Vinyl in de mot. “Zondagavond had ik nog telefonisch contact met Klaas Lodewyck, onze ploegleider in Italië. Klaas vertelde dat Julian in de Tirreno elke dag was gegroeid. We geloofden in Julian voor Sanremo. Ook al heeft hij dit jaar nog niet gewonnen in zo’n belangrijke eendagskoers kan hij altijd iets meer”, verwijst Peeters naar het recente WK.

Ronde van het Baskenland

Die opbouw naar de topvorm wordt nu weer afgebroken. Het zijn geen hoopvolle signalen voor de rest van zijn lente. “De Vlaamse klassiekers stonden nooit op zijn programma. Hij mikt resoluut op het tweede deel van het voorjaar. We hopen dat hij snel genezen is, zodat hij niet te veel trainingsdagen verliest”, zegt Peeters. Normaal is zijn eerstvolgende wedstrijd pas de Ronde van het Baskenland als springplank naar de Waalse klassiekers. “Dat is nog steeds het plan, maar hij moet nu eerst uitzieken.”

