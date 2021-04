“De winnaar is niet bepaald door de lijn, maar door een mens die op zondagmorgen een camera zet”

“Hoe spannend was die sprint! Ik heb het ook een paar keer meegemaakt dat een ­fotofinish nodig was om te bepalen of ik ­gewonnen had, ik herinner me onder andere een duel met Greipel in Qatar, maar dit was nog iets anders. Als sprinter voelde ik meestal goed aan of ik had gewonnen of niet. Maar dan ging het om één of twee ­centimeter op de streep. Je bent zo ­gefocust op die lijn en dat verschil kan je nog ‘voelen’. Maar een paar millimeter? Dat is wel heel weinig. Ik snap goed dat Van Aert en Pidcock het niet wisten.”