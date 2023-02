De 'vrouwelijke Wolfpack' is razend ambitieus: “Willen dit seizoen al aansluiten bij Jumbo-Visma en Team SD Worx”

WielrennenAG Insurance-Soudal Quick-Step, de vrouwenploeg van Patrick Lefevere, is niet van plan om anoniem mee te rijden dit seizoen. De toon is alvast gezet na de overwinning van Justine Ghekière in de Volta Valenciana Fèmines . Voor ploegleidster Jolien D’hoore is die wedstrijd hét bewijs dat ze als sterk samenhangende ploeg kunnen wedijveren met de grote blokken van Jumbo-Visma en Team SD Worx.

22 maart 2022. Patrick Lefevere maakt bekend dat hij zijn schouders zet onder de vrouwenploeg AG Insurance-NXTG. Sponsors Quick-Step en Soudal stappen mee in het project, waardoor ploegleidster Jolien D’hoore over zestien competitieve rensters beschikt. Lefevere volgt ze alle zestien op de voet. “Patrick legt ons niet echt druk op, maar hij is wel enorm bezig met ons. In Valencia stuurde hij al ‘proficiat’ op het moment dat ik nog over de finish moest rijden met de auto. De meisjes vinden zijn berichtjes wel leuk en halen er steun uit”, vertelt D’hoore.

Lefevere wil natuurlijk niet zomaar anoniem meedrijden. Hij is het gewend om de toonaangevende ploeg te zijn in de klassiekers. “Patrick zijn ambities zijn bijzonder groot, maar eigenlijk is dat zo bij het volledige team. Het is ook normaal dat de verwachtingen hoog zijn. Lefevere is in het project gestapt door onze piramidestructuur, hij ondersteunt ons vanaf de bodem. Dan is het ook normaal dat hij resultaten wil.”

Quote We moeten realis­tisch zijn, maar ik denk dat we met onze ploeg zeker een klassieker kunnen winnen. Ploegleidster Jolien D’hoore

Jolien D’hoore - nog zo’n geboren winnaar - wil alle koersen winnen. “We moeten realistisch zijn, maar ik denk dat we met onze ploeg zeker een klassieker kunnen winnen. Ik hoop dat we in de echt grote koersen nog een beetje de underdog kunnen zijn, want dat heeft tactisch heel wat voordelen.”

In de schaduw koersen zal moeilijk worden. AG Insurance - Soudal Quick-Step pakte vorige week al ferm uit in de Ronde van Valencia. Na een knap staaltje teamwork trok Ghekière er aan het langste eind, met één luttele seconde voorsprong op haar ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio. Beide eindigden voor wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Zij finishte vierde.

De kloof met de concurrenten wordt steeds kleiner volgens D’hoore. “De grote ploegen hebben vooral individuele sterktes. Als je hun rensters apart bekijkt, hebben ze op papier meer kwaliteiten. Maar onze grootste troef is dat we er als team bovenuit steken. Als wij met zes of zeven rensters samen koersen, dan zijn we minstens even sterk als alle andere ploegen. We moeten profiteren van ons teamgevoel en excelleren op tactisch vlak.”

Speerpunt van de ploeg is de Zuid-Afrikaanse Moolman-Pasio. Op haar 37ste klimt ze als één van de sterksten in het peloton. “We willen de Tour de France winnen met Ashleigh. Wat belangstelling betreft is dat de grootste koers die er is, dus ook daar moeten we er staan.” Andere bekende naam in het team is de eeuwige concurrente van D’hoore: Lotta Henttala. Drie jaar gestopt met koersen, maar nu helemaal terug en razend amibitieus.

De ervaren dames moeten de jonge Belgische talenten helpen doorbreken. “Bij de junioren en de U23 hebben we heel wat jong talent in de rangen. Samen met onze ervaren rensters zal ik ze goed ondersteunen, zodat hun talent niet verloren gaat’, aldus D’hoore. “Want vergis je niet, er is wel degelijk opkomend Belgisch talent bij de jeugd, maar het is nu zaak om hen goed te begeleiden en naar de top te brengen.”

De jonge talenten mogen niet beschouwd worden als opvulling, vindt D’hoore. “Het is een bewuste keuze om met jonge meisjes te werken. Onze sponsors willen ook grote Belgische namen of toekomstige talenten. Wij scouten de juiste rensters en proberen ze zo te begeleiden tot we een nieuwe Lotte Kopecky vinden.”

Kopecky zelf ligt nog vast tot 2025 bij SD Worx, daarna wil D’hoore haar proberen inlijven bij AG Insurance. “Natuurlijk hadden we graag al uitgepakt met Kopecky, maar ze heeft nog een lang contract en wij willen rensters niet wegplukken op zo’n manier.”

Met of zonder Kopecky: D’hoore en co willen scoren dit seizoen. “Onderling praten we niet over bepaalde doelstellingen. Wat wel vaststaat, is dat we altijd willen koersen en plezier maken. We starten sowieso iedere wedstrijd met een goed plan dat we proberen uit te voeren. Als dat lukt, dan zit de kans op een overwinning er altijd in. We bekijken het koers per koers.”

Naar het beeld van Lefevere zijn mannenploeg heerst er al een Wolfpack-sfeer bij de dames. D’hoore neemt hen als voorbeeld. “Ik hoop dat we in de toekomst kunnen groeien naar de vrouwelijke Wolfpack. Maar eerlijk, dat merk je nu zelfs al. De sfeer die er hangt tussen de rensters is prachtig, ze gaan door het vuur voor elkaar. Die Wolfpack-mentaliteit is er al, nu nog de Wolfpack-resultaten.”

