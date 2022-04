De ultieme motivatieprikkel: 20 jaar succeshuwelijk Patrick Lefevere-Quick.Step in 20 cijfers

WielrennenJa, het loopt mank. Ronduit slecht zelfs, in deze klassieke lente. Maar er vliegen nog een paar zwaluwen rond die hem voor Patrick Lefevere en Quick.Step-Alpha Vinyl kunnen maken. Daarom, als ultieme motivatieprikkel: twintig jaar succeshuwelijk in twintig cijfers. Uit te knippen en prominent op te hangen in de teambus tijdens de laatste briefing voor Parijs-Roubaix, zondagochtend.

7

keer veranderde de ploeg sinds de opstart in 2003, al naargelang de cosponsor, van naam. In 2023 zal dat een achtste keer zijn, met de komst van Soudal.

2003-2004: Quick.Step-Davitamon

2005-2007: Quick.Step-Innergetic

2008-2011: Quick.Step

2012-2014: Omega Pharma-Quick.Step

2015-2016: Etixx-Quick.Step

2017-2018: Quick.Step Floors

2019-2021: Deceuninck-Quick.Step

2022: Quick.Step-Alpha Vinyl

881

UCI-zeges werden doorheen de jaren behaald volgens de stats van CQ Ranking: 24 in 2003, 46 in 2004, 36 in 2005, 45 in 2006, 38 in 2007, 45 in 2008, 24 in 2009, 17 in 2010, 6 in 2011, 51 in 2012, 55 in 2013, 62 in 2014, 54 in 2015, 55 in 2016, 56 in 2017, 73 in 2018, 70 in 2019, 40 in 2020, 66 in 2021, (voorlopig) 18 in 2022.

10

keer sloot de ploeg het seizoen af op de eerste plaats van de internationale zegestand: in 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Volledig scherm © Getty Images

102

verschillende renners zorgden voor het massale aantal zeges.

121

zeges kwamen op conto van Tom Boonen. Hij is daarmee de ‘hoofdleverancier’. De rest van de top tien:

2. Mark Cavendish 57 (voorlopig)

3. Julian Alaphilippe 38 (voorlopig)

4. Tony Martin 37

5. Paolo Bettini 34

6. Fernando Gaviria 32

7. Fabio Jakobsen 31 (voorlopig)

8. Elia Viviani 29

9. Remco Evenepoel 25 (voorlopig)

10. Zdenek Stybar 18 (voorlopig)

2

keer was het het nummer één van de UCI-wereldranking: in 2019, 2021.

30

verschillende nationaliteiten passeerden in die twintig jaar de revue binnen het team.

Volledig scherm © BELGA

190

verschillende renners (stagiairs inbegrepen) reden ooit voor het team van Patrick Lefevere. Daaronder slechts 58 Belgen (30,5%) wat nog maar eens wijst op het uitgesproken internationale karakter van de ploeg.

20

klassieke Monumenten werden er gewonnen. Milaan-Sanremo (Bettini) was in 2003 het allereerste. Voorts nog 2x de Primavera. (2006, 2019), 8x de Ronde van Vlaanderen (2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2017, 2018, 2021), 6x Parijs-Roubaix (2005, 2008, 2009, 2012, 2014, 2019), 1x Luik-Bastenaken-Luik (2018) en 2x de Ronde van Lombardije (2005, 2006). Zeven daarvan kwamen op naam van Tom Boonen, drie waren een prooi voor Paolo Bettini, twee voor Stijn Devolder, Niki Terpstra en Philippe Gilbert. Ter vergelijking: Lotto won er in die tijdsspanne… 5 of dus exact vier keer minder.

85

grote eendagskoersen staan op de uitpuilende lijst.

2

edities van de oude, inmiddels afgevoerde Wereldbeker ook. Daarvoor zorgde Paolo Bettini in 2003 en 2004.

Volledig scherm © EPA

17

WK-titels verzamelden de troepen van Lefevere

* Individuele tijdrit: 6 (3x Michael Rogers in Hamilton 2003, Verona 2004 en Madrid 2005 en 3x Tony Martin in Valkenburg 2012, Firenze 2013 en Doha 2016)

* Wegrit: 6 (Boonen in Madrid 2005, Bettini in Salzburg 2006 en Stuttgart 2007, Kwiatkowski in Ponferrada 2014, Alaphilippe in Imola 2020 en Leuven 2021)

* Ploegentijdrit: 4 (Valkenburg 2012, Firenze 2013, Doha 2016 en Innsbruck 2018)

* Veldrijden: 1 (Stybar in Hoogerheide 2014)

1

Olympische titel, voor Paolo Bettini in Athene 2004 (wegrit).

2

Europese titels

* Individuele tijdrit: 1 (Evenepoel in Alkmaar 2019)

* Wegrit: 1 (Viviani in Alkmaar 2019)

Volledig scherm © Photo News

64

nationale titels, zowel in het tijdrijden als in de wegrit.

0

groterondezeges. Opmerkelijk: daarop is het nog steeds wachten. Maar wel…

2

podia: Rigoberto Uran werd tweede in de Giro 2014, Enric Mas 2de in de Vuelta 2018.

108

ritzeges in grote ronden (26 in de Giro, 47 in de Tour, 35 in de Vuelta).

78

dagen reden diverse renners (spurters) van de ploeg in het groen in de Tour de France. Voorts ook 29 dagen in het geel, 20 dagen in het wit en 54 dagen in de rodebolletjestrui.

9

keer won Lefever’s team het puntenklassement van een grote ronde: 3x in de Tour (Boonen in 2007, Bennett in 2020, Cavendish in 2021), 5x in de Giro (Bettini in 2005 en 2006, Cavendish in 2013, Gaviria in 2017, Viviani in 2018) en 1x in de Vuelta (Jakobsen in 2021). Voorts ook 3x het bergklassement in de Tour (Virenque in 2003 en 2004, Alaphilippe in 2018), 1x het bergklassement in de Giro (Garate in 2006) en 3x het jongerenklassement in de Giro (Seeldraeyers in 2009 en Jungels in 2016 en 2017).

Volledig scherm © Photo News

Kijk en/of beluister op HLN.be en alle streamingdiensten naar de nieuwste aflevering van ‘Wuyts & Boonen’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.