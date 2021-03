De Tirreno-Adriatico is anno 2021 een sterrenparade: blik op het vat vol grote namen dat aan de start staat

WielrennenTadej Pogacar, winnaar van de Tour de France 2020, is er. En ook de winnaar van de Tour daarvoor (Egan Bernal) en die daarvoor (Geraint Thomas). Er is een wereldkampioen op de weg (Julian Alaphilippe) en een wereldkampioen tijdrijden (Filippo Ganna). Aan grote namen geen gebrek in de Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontbreken ook niet op een indrukwekkende startlijst.

Wie starstruck is kan beter niet naar de Tirreno-Adriatico (komen) kijken. Er staat een deelnemersveld aan de start waar u anders duizelig van wordt. Parijs-Nice is bezig, maar het lijkt dat de Tirreno dit jaar met de sterren is gaan lopen.

Verwacht u van vandaag tot volgende week dinsdag aan wielrennen van erg hoog niveau. Tadej Pogacar liet gisteren in een zoomcall geen twijfel dat de eindzege zijn doel is. Pogacar won al de UAE Tour en hij was afgelopen zaterdag erg bedrijvig in de finale van de Strade Bianche. Tot Van der Poel, Alaphilippe en Bernal hem uit het wiel reden.

Egan Bernal rijdt een opvallend voorjaar. De Colombiaan was dit jaar al derde in de Tour de la Provence, tweede in de Trofeo Laegueglia en derde in de Strade Bianche. Bernal herstelt officieel van een rugletsel (hernia) die hem vorig jaar tot opgave dwong in de Tour. Goed mogelijk dat hij Pogacar het vuur aan de schenen legt in de strijd om eindwinst.

Volledig scherm Egan Bernal. © Photo News

Voor de sprint vandaag in Lido di Camaiore doen Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Omloop-winnaar Davide Ballerini, Elia Viviani en ex-Belgisch kampioen Tim Merlier ongetwijfeld mee. En hoe houden Greg Van Avermaet en Peter Sagan nog stand tegen de jonge generatie die de hemel bestormt? Het is nog maar vijf jaar geleden dat Van Avermaet en Sagan in de Tirreno een prangend duel om de eindwinst uitvochten. Dat werd door Van Avermaet met een seconde in zijn voordeel beslecht. Vijf jaar later ziet planeet wielrennen er helemaal anders uit.

Die wordt nu geregeerd door Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Of Van Aert voor eindwinst gaat laat zijn ploegleider Richard Plugge in een interview in onze krant nog even in het midden.

Van der Poel zegt alvast geen klassementsambities te hebben. “Ik zie het wel wat ik hier kan doen. Ik probeer ongetwijfeld mijn ploegmaat Merlier aan een ritzege te helpen. Zelf wil ik ook een rit winnen. Net als vorig jaar in de Tirreno. En ik houd nu al Milaan-Sanremo in mijn achterhoofd.”

Volledig scherm © BELGA

Erelijst laatste tien jaar

2020: Simon Yates (GBr)

2019: Primoz Roglic (Slo)

2018: Michal Kwiatkowski (Po?)

2017: Nairo Quintana (Col)

2016: Greg Van Avermaet

2015: Nairo Quintana (Col)

2014: Alberto Contador (Spa)

2013: Vincenzo Nibali (Ita)

2012: Vincenzo Nibali (Ita)

2011: Cadel Evans (Aus)

Rittenschema:

Woensdag 10 maart: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (156 km)

Donderdag 11 maart: Camaiore - Chiusdino (202 km)

Vrijdag 12 maart: Monticiano-Gualdo Tadino (219 km)

Zaterdag 13 maart: Terni-Prati di Tivo (148 km)

Zondag 14 maart: Castellalto - Castelfidardo (205 km)

Maandag 15 maart: Castelraimondo - Lido di Fermo (169 km)

Dinsdag 16 maart: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (10,1 km - tijdrit)

