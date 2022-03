De tegenstand is bij deze gewaarschuwd. Mathieu van der Poel: “Eén van mijn beste voorbereidingen ooit”

Op de dag dat Jumbo-Visma en Wout van Aert de E3 volledig naar hun hand zetten, pakte ook Mathieu van der Poel uit met een straf nummer in rit vier van de Coppi-Bartali. Een aanval van bijna 70 kilometer om nog ingelopen te worden, maar de massaspurt dan toch naar zijn hand te zetten. “Dat was de test die ik nodig had om klaar te zijn voor het Vlaamse werk", aldus de Nederlander vandaag in een videogesprek met de internationale pers.

“Mijn échte voorbereiding was door die perikelen enerzijds een beetje korter dan ik had gewild, anderzijds volgde ze niet meteen na het veldritseizoen en had ik nu wat meer tijd. (lachje) In Sanremo heb ik toch al laten zien dat ik al goed ben. Ik heb er dan ook het volle vertrouwen in dat ik zondag in de finale kan meespelen. Daarvoor heb ik zelfs Dwars Door Vlaanderen niet nodig... maar omdat ik zo graag koers, neem ik ik die er graag bij.”

Uurtje minder lang op fiets

Dat het hoort bij het nieuwe wielrennen, zo zegt Van der Poel. “Kijk naar Van Aert, hij heeft op die manier ook de Omloop gewonnen. Meteen na zijn hoogtestage knallen. Ik weet uit ervaring ook dat het in de Ronde niet de snelste is die wint in de finale, wel de sterkste. Pas op, ik had aanvankelijk nooit gedacht al de Ronde te kunnen rijden hoor. Ik was meer aan het mikken op de Waalse klassiekers, ook omdat ik me de tijd wou gunnen en me absoluut niet wou forceren. Vervolgens werd het richtpunt de Amstel Gold Race, tot ik me op stage in Spanje plots spectaculair beter begon te voelen. Je ziet dat soms ook in andere sporten: soms is het mogelijk om nóg sterker terug te komen. (lacht opnieuw) Of net niet, natuurlijk...”