DE STRAVA FILES. Twee eindsprints met piekwaardes boven de 1.500 Watt: het beresterke weekend van Arnaud De Lie in cijfers

“Ik weet dat ik even snel ben aan het einde van een ronde als in het begin”: flitsende Merlier kietelt met nieuwe sprintzege Jakobsen voor Tour-selectie

Op de eerste dag was zijn voorsprong slechts een pixel, maar in de laatste massasprint van de UAE Tour had Tim Merlier een fietslengte voorsprong. Had hij niet gejuicht, waren het er misschien zelfs twee. Merlier is flying en zet onbedoeld druk op ploegmaat Fabio Jakobsen, in functie van de Tour-selectie.