DE STRAVA FILES. Sprints met piekwaardes boven 1.500 Watt en z'n ziedende jacht na de val: het beresterke weekend van Arnaud De Lie in cijfers

Wielrennen Onze spookrij­der in het peloton: “Leuk? Ik weet niet of iemand de Omloop leuk vindt”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. Vandaag bijt hij de spits af, met z’n kijk op de Omloop, de opener van het Vlaamse wielervoorjaar. “Ik heb me al suf gestaard op Strava.”