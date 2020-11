De strafste, de spannendste en de vreemdste: dit waren de Gouden Wielerspelen in 2020

Eén man stak met kop en schouders boven de rest van het peloton uit in het Gouden Wielerjaar 2020: Primoz Roglic. De Sloveense kampioen dankt zijn monsterscore van 1314 punten vooral aan zijn eindwinst, puntentrui én 4 etappezeges in de Vuelta. Op Spaanse bodem scoorde ‘Rogla’ maar liefst 746 punten, daarmee zou hij in het algemeen klassement van 2020 nog altijd op een 4e plaats staan. Roglic’ tweede plaats en ritwinst in de Tour en overwinning in Luik-Bastenaken-Luik vormen de kers op de taart.

Voor het overige is de top-10 van de Gouden Wielerspelen grotendeels gevuld met ronderenners. Bijna allemaal reden ze bovendien 2 van de 3 grote rondes. Enkel Tadej Pogacar, Joao Almeida en Wilco Kelderman hadden genoeg aan een knalprestatie in 1 grote ronde. Pogacar won natuurlijk de Ronde van Frankrijk, Almeida en Kelderman vochten lang mee om de roze trui in de Giro.

Opvallende naam tussen al dat rondegeweld: Wout van Aert. Onze landgenoot ziet zijn wonderjaar - met winst in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en 2 etappes in de Tour - beloond met de 4e plaats in het algemeen klassement van de Gouden Wielerspelen. Wout moet enkel ronde-exploten Roglic, Carapaz en Pogacar laten voorgaan. Verbluffend.

Zelf kans maken op de overwinning? Stel dan nu je ploeg samen op goudencross.be

De volledige top-10 van 2020:

Volledig scherm De 10 beste renners van de Gouden Wielerspelen. © HLN

Opvallende transferpolitiek in de Gouden Giro. Vincenzo Nibali was doorheen de 3 weken in Italië de meest getransfereerde renner. Maar liefst 1676 ploegen haalden de ‘Haai van Messina’ binnen. Straf, want Nibali dong nooit echt mee naar de eindzege. Ook Giro-revelatie Joao Almeida was met 1366 transfers gegeerd. Al bleven de 2 échte protagonisten van de Ronde van Italië uit het oog van heel veel spelers. Eindwinnaar Tao Geoghegan Hart en nummer twee Jai Hindley werden slechts 241 en 214 keer nog toegevoegd aan een Gouden Giro-ploeg. Het maakt dat Hart en/of Hindley in je team een gouden zet richting roze trui konden zijn.

In de Tour en Vuelta hadden de spelers dan weer wél oog voor revelaties. Tourwinnaar Tadej Pogacar en Hugh Carthy, derde in de Ronde van Spanje, waren met voorsprong de vaakst gekozen inkomende transfers in hun respectievelijke ronde.

Volledig scherm Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart dook in heel weinig ploegen op. © Photo News

Fotofinish

Zelden was een spel zo spannend als de ontknoping van de Gouden Klassiekers. Voor de start van de Ronde van Vlaanderen - door de afgelasting van Parijs-Roubaix de laatste speeldag - stond latere eindwinnaar Vincent van Marrewijk niet eens in de top-3. Maar Vincents ploeg reed een ontzettende sterke Ronde, waardoor hij alsnog de hoofdprijs van 7.000 euro wegkaapte. Weliswaar, net als Van der Poel en Van Aert, met een fotofinish. ‘Vinnie 3’ had slechts 14 punten voorsprong op het team van Sven De Waelhyns, dat tweede werd. Straf detail: Vinctnt had Wout van Aert niet eens in zijn team toen die de Strade Bianche en Milaan-Sanremo won.

In de 3 grote rondes was het een stuk minder spannend. Zowel in de Tour, Giro als Vuelta stond de uiteindelijke eindwinnaar enkele ritten voor het einde al op kop. Daan Dhondt had zelfs Démare en Ganna niet nodig om de Gouden Giro met 145 punten voorsprong te winnen, Arie Zijlstra had 87 punten overschot in de Gouden Vuelta en ook Stijn Clerix zette de tegenstand op ruime achterstand in de Gouden Tour. Lees hier meer over hoe Daan zich voorbereidde op de Gouden Giro.

De 4 eindwinnaars piekten overigens (bijna) helemaal in het Gouden Wielerspel waar ze de hoofdprijs pakten. Enkel Gouden Giro-winnaar Daan Dhondt kwam met een 21ste plaats in de Gouden Klassiekers nog ietwat in de buurt van een tweede triomf. Ook Gouden Vuelta-winnaar Arie Zijlstra deed het daar prima met een 44ste plaats in het eindklassement.

België-Nederland

Zo eindigden de Gouden Wielerspelen dit jaar op een gelijkspel tussen België en Nederland: 2-2. Als corona een normale kalender toelaat, trappen de Gouden Wielerspelen op 27 februari 2021 opnieuw af. Dan vormt de Omloop de eerste speeldag van de Gouden Klassiekers. Aansluitend zijn er opnieuw de grote rondes met de Gouden Giro van 8 tot en met 30 mei, de Gouden Tour loopt van 26 juni tot en met 18 juli. De Gouden Vuelta sluit het wielerjaar opnieuw af, maar dit keer opnieuw in de zomer. De Ronde van Spanje loopt van 14 augustus tot en met 5 september 2021.

Ben jij ook een grote wielerkenner? Bewijs het in de Gouden Cross en win mooie dagprijzen!

Speel mee met de Gouden Cross Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: