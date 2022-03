“De Strade Bianche is een smulfestijn, Luik-Bastenaken-Luik een flets buffet met laat opgewarmde kost”

Wielrennen LIVE STRADE BIANCHE. Stijn Vlaeminck in Siena: “Uitkijken naar Benoot” - Op naar een duel tussen Pogacar en Alaphilip­pe op de witte grindwegen?

Vandaag kunnen wielerliefhebbers opnieuw hun hartje ophalen, want vandaag wordt in en rond Siena de Strade Bianche gereden. De koers over de Toscaanse grindwegen is in een mum van tijd uitgegroeid tot een echte klassieker op de kalender. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock ontbreken, maar met onder meer Tadej Pogacar en wereldkampioen Julian Alaphilippe staat er nog een pak schoon volk aan de start. Op deze pagina volgt u elke ontwikkeling op de voet!

10:57