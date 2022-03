De sprintkansen zijn weg, maar Parijs-Nice heeft nog veel te bieden voor Van Aert: “Knie is geen excuus”

Wielrennen “Schaafwon­den zijn een aanslag op je lichaam”: ‘Wuyts & Boonen’ spreekt met gehavende Benoot, die vandaag met succes test van 60 kilometer afwerkte

De koers bracht de voorbije dagen spektakel. In een nieuwe aflevering van ‘Wuyts & Boonen’ kaarten Michel Wuyts en Tom Boonen samen met host Stijn Vlaeminck na over het één-twee-drietje van Wout van Aert en co. in Parijs-Nice en de straffe prestatie van Lotte Kopecky in de Strade Bianche. “Ik zag de voorbije vijf jaar niemand zó’n perfecte wedstrijd rijden”, is Wuyts lovend over Kopecky, die in onze wielerpodcast ook zelf aan het woord komt. Ook de gehavende Tiesj Benoot wordt opgebeld (zie video onderaan). Hij reed vandaag met succes een tochtje van 60 kilometer.

8 maart