De Rode Duivels achterna: Remco Evenepoel spreekt morgen fans toe op Grote Markt Brussel

WIELRENNENVoor de vierde keer in vier jaar tijd wordt de Grote Markt in Brussel the place to be voor de Belgische sportfans. Zondag is het de beurt aan Remco Evenepoel om vanaf het balkon van het stadhuis z'n supporters te groeten en toe te spreken. En om met hen ook een feestje te bouwen.

In juli 2018 waren het de Rode Duivels die de hoofdstad lam legden met een parade door de straten van Brussel en een volksfeest op de Grote Markt. Bloedheet was het toen. Zo warm zelfs dat de brandweer verkoeling kwam brengen. Dat zal zondag vermoedelijk niet nodig zijn. De weersvoorspellingen zijn niet al te best. Het KMI kondigt buien en regen aan, bij temperaturen van 15 tot 17 graden.

Dan valt het wel te begrijpen dat Remco Evenepoel de rit van zo’n acht kilometer van Dilbeek naar het centrum van Brussel niet zelf op de fiets aflegt. De wereldkampioen zal in een auto z’n stoet van fietsende supporters Brussel binnenleiden. “We weten niet exact wat voor weer het zal zijn”, legt burgemeester Willy Segers uit. “Het zou een beetje gek zijn als Remco kletsnat toekomt voor een mooie balkonscène in Brussel.”

Ook nog marathon

Op de Grote Markt zullen maximaal 10.000 mensen toegelaten worden. Als de opkomst te groot is, zal de politie de toegang afsluiten om de veiligheid te garanderen, aldus Ilse Van de Keere, woordvoerster van de bevoegde politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Zondag zullen de ordediensten overigens de handen vol hebben, want tot 14.30 uur houden ze ook toezicht op de marathon van Brussel, die om 9 uur ’s ochtends begint. “Tussen 14 en 15 uur valt ook tijdelijk verkeershinder te verwachten op de reisweg van Evenepoel en zijn fans door Brussel.”

Volledig scherm © Photo News

Samen met Segers zal Philippe Close, burgemeester van Brussel, de jonge renner in het stadhuis verwelkomen. Na Evenepoels eindzege in de Vuelta gaf de MR-burgervader al opdracht om alle gebouwen op de Grote Markt in het rood te belichten en liet hij voor de slotetappe ook een groot scherm aan de Beurs installeren. Het is duidelijk dat Close trots is op Remco Evenepoel: “Hij hield ons in spanning tijdens de Vuelta en het WK. De Belgen willen hem graag eren. We wachten vol ongeduld op zijn komst.” Brussels schepen van Sport Benoit Hellings staat ook te popelen: “Met de rode trui en de drie nationale kleuren heeft Remco heel België laten dromen. Daarom wil Brussel dit moment in de wielergeschiedenis vieren op de Grote Markt, waar alle grote sportkampioenen hun prachtige overwinningen kwamen vieren.”

Maar eerst is het toch de beurt aan Dilbeek om hun dorpsgenoot te huldigen. Segers: “Na drie dolle weken in Dilbeek, waar alle lagen van de bevolking aan deelnamen — gaande van supporters over schoolkinderen tot lokale handelaars — willen we de mensen de kans geven om de kers op de taart te zetten met een viering die eigenlijk al was opgezet voor zijn overwinning in de Ronde van Spanje maar die nu nog schitterender werd met zijn wereldtitel erbij.”

Volledig scherm © Photo News