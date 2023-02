De rest compleet weggeblazen: de straffe cijfers achter de demarrage waarmee Tadej Pogacar de Spaanse Strade Bianche won

Jaen Paraiso Interior, voortaan bekend als de Spaanse variant op de Strade Bianche. Er waren niet alleen grindwegen, maar ook meer dan voldoende hoogtemeters. Met 178 kilometer en 3.000 hoogtemeters kon de eendagswedstrijd in Andalusië de vergelijking met de Italiaanse topklassieker goed doorstaan. De Strade Bianche is qua hoogtemeters (3.200 voor 184 kilometer) en zeker qua deelnemersveld wel nog een stukje zwaarder.

Op vlak van koersverloop in elk geval twee keer hetzelfde verhaal: geen maat op Tadej Pogacar. Herinner je hoe de Sloveen vorig jaar huishield op weg naar Siena. Op 50 kilometer van de streep versnelde hij op de lastigste grindstrook, de Monte Santa Marie, om daarna onweerstaanbaar naar de overwinning te rijden. Een kunstje dat hij gisteren koud - letterlijk en figuurlijk, want het was zijn eerste koers van het seizoen - overdeed in Spanje, zij het iets bescheidener dan in Italië. Maar toch, een blik op de cijfers zegt behoorlijk veel.

Een dik uur vlammen

Zo duurde Pogacars solo-aanval van 41,9 kilometer exact 1 uur 2 minuten en 45 seconden. Al die tijd reed de Sloveen alleen, op die enkele beurten na die de ingelopen vroege vluchter Samitier voor zijn rekening nam. In dat uur koerste Pogacar al snel een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar. Net als in de Strade Bianche verloor hij wat van zijn pluimen naar het einde toe - toen ging het van anderhalve minuut naar 37 seconden, al had het in Jaen vooral te maken met een lekke band op de laatste grindstrook.

Een uur lang de rest in de vernieling rijden dus, al was dat misschien niet het meest indrukwekkende wat Pogacar gisteren deed. Niet vergeten: met Wellens en Hirschi had de tweevoudige Tourwinnaar twee stoorzenders in de achtervolgende groep zitten. Neen, het was vooral de manier waarop Pogacar aan zijn solo begon: met een indrukwekkende aanval op de zwaarste grindstrook.

Volledig scherm Tadej Pogacar heeft de Jaén Paraíso Interior helemaal naar zijn hand gezet. © Clásica Jaén Paraíso Interior

Meteen groot tijdsverschil

In de technische fiche van Jaen Paraiso Interior heet de strook waarop Pogacar versnelde ‘Dirt Road 5'. Op Strava is het strafste stukje van die passage te vinden onder het segment ‘cuesta la tenienta’. Het segment is amper 620 meter lang - de volledige grindstrook is 2,9 kilometer - en loopt met gemiddeld 9,8 procent omhoog. Net daar maakte Pogacar het verschil. De Sloveen reed er met 21,4 km/u naar boven in 1 minuut en 46 seconden.

En de anderen? Die stonden hoegenaamd niet op de foto. Van de achtervolgers kwam Mads Würtz Schmidt nog het dichtst in de buurt met 2 minuten en 3 seconden. Al is dat ook al 17 tellen op een strookje van amper 620 meter. Ook daar de parallel met de Strade Bianche van vorig jaar. Toen werkte Pogacar de steilste strook van de Monte Santa Marie (940m aan 10,7 procent) zo’n 9 seconden sneller af dan medefavoriet Wout van Aert. De uitval en bijhorende solo in Jaen zat dus al min of meer in Pogacars repertoire.

Volledig scherm © ANP / EPA

613 Watt

Omdat de Sloveen geen inzage geeft in zijn wattages op Strava, kennen we de precieze vermogens van de Pogacar niet bij zijn winnende inspanning van gisteren. Die van Würtz Schmidt kennen we via Strava wél. De Deen van Israel-Premier Tech werd 14de in Jaen Paraiso Interior, maar blies zijn motor op in een poging Pogacar in het vizier te houden. Würtz Schmidt liet op ‘cuesta la tenienta’ een piekvermogen van 613 Watt en een gemiddeld vermogen van 452 Watt optekenen. Met zijn 70 kilogram lichaamsgewicht (volgens Pro Cycling Stats) komt dat neer op een inspanning van net geen 6,5 Watt per kilo en dat voor iets meer dan twee minuten.

Ter vergelijking: de strafste inspanningen ooit gemeten op twee minuten liggen rond de 9 Watt per kilo. Bovendien komt een wereldtopper als Pogacar op de Tourcols een kwartier lang in de buurt van de 6,5 tot 7 Watt per kilogram lichaamsgewicht die Würtz Schmidt duwde. Logisch dus dat de Sloveen zijn voorsprong verder kon uitbouwen na die fikse demarrage. Würtz Schmidt had er met zijn piekvermogen van 613 Watt geen antwoord op, net als de anderen in de kopgroep. Hun motoren gingen (te) diep in het rood, die van Pogacar kon duidelijk nog wat hebben.

De Strava-file van Mads Würtz Schmidt:

Volledig scherm De Strava-gegevens over het segment 'Cuesta la tenienta'. © Strava Mads Wurtz Schmidt

Volledig scherm © ANP / EPA