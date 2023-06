De regenbandjes waar Soudal Quick-Step bij blijft zweren: voor de ene het opperste geluk, voor de andere BK-ellende

De gracht in bij een haakse, kletsnatte bocht in Sint-Lievens-Esse. En dat ondanks speciaal gekozen regenbandjes. Hebben die dan geen nut? Of is het een kwestie van (te veel) vertrouwen? Alles over de keuze voor Rapid Air Turbo Wet Tyre-banden van Remco Evenepoel op het BK tijdrijden , ingegeven door de gele trui van Kopenhagen.

Flashback naar de openingstijdrit van de Tour vorig jaar. In Kopenhagen is Yves Lampaert aan het tussenpunt halfweg twee seconden trager dan Wout van Aert. Een mooie ereplaats zit eraan te komen, maar in de volgende 6,6 kilometer wordt een droom waarheid. Lampaert is zes volle tellen sneller dan Van Aert in het tweede gedeelte en stoomt naar geel.

Hoe kon hij plots één seconde per kilometer winnen op de beste renner ter wereld van dat moment? Lampaerts winst lag alleszins niet aan de helm-met-nekstuk van Specialized die toen geïntroduceerd werd. De “Farmers son from Belgium” koos als enige van zijn ploeg voor een gewoon exemplaar. In tegenstelling tot Van Aert kon de West-Vlaming rekenen op speciale regenbanden. Dààr zat de winst.

In het tweede deel van die tijdrit lag de ene bocht na de andere, bovendien in kletsnatte omstandigheden. Lampaert pakte op een stuk van iets meer dan 700m met een fikse bochtenpartij drie seconden op Van Aert, die als veldrijder nochtans wel wat gewoon is. Met dank aan zijn Rapid Air Turbo Wet Tyre-bandjes kon Lampaert iets meer de limieten opzoeken. “Ik voelde me even Max Verstappen”, zou hij achteraf vertellen.

KIJK. Yves Lampaert verovert op regenbandjes geel in de Tour

Cruijff

De Rapid Air Turbo Wet Tyre-banden van leverancier Specialized zijn overigens pas sinds vorig jaar ingeburgerd in de ploegen gesponsord door het Amerikaanse fietsmerk. Dit jaar gebruikte Evenepoel de banden dan ook graag in de uitgeregende Giro-rit naar Salerno, waarin hij wel twee keer ten val kwam. Eén keer door een hond en een keer door een glijpartij van een concullega, voorvallen waar gelijk welke bandenkeuze niet tegenop kan.

Belangrijk om weten: de profielen van de Rapid Air Turbo Wet Tyre - een setje kost tegen de 100 euro - zijn identiek aan gewone banden, maar het verschil zit in de zachtere rubbersoort waaruit de band is vervaardigd. Het resultaat is meer grip en een comfortabeler gevoel in de bochten, de grotere rolweerstand op de rechte stukken moet je er als extraatje bijnemen. Of om het met Johan Cruijff te zeggen: “Elk voordeel heb z’n nadeel.”

KIJK. Evenepoel vat in de Giro in natte omstandigheden door een overstekende hond

Even het bandje doorspoelen naar het BK tegen de klok. Bij zijn verkenning gaat Evenepoel samen met de ploegleiding op zoek naar punten op het parcours waar hij tijd op Van Aert kan pakken. De vele bochten liggen er kletsnat bij, net zoals vorige zomer bij Lampaert in Kopenhagen. Eén en één is twee, en dus gaat Evenepoel resoluut voor de regenbandjes die al het verschil maakten tussen winst en verlies.

Van Aert weet hoe laat het is als hij Evenepoel zich ziet aanmelden aan de start. Onze landgenoot bij Jumbo-Visma spot de regenbandjes bij zijn grote concurrent en weet dat Evenepoel alles op alles zal zetten in de bochten. Want: waarom speciale banden gebruiken als je het voordeel er niet probeert uit te halen? Dat terwijl Van Aert achteraf zou zeggen dat de focus bij hem vooral lag op het vermijden van stuurfouten.

Volledig scherm De regenbanden van Remco Evenepoel hebben hetzelfde profiel als gewone banden. © BELGA

Geloof

De ene koos dus voor zekerheid, de andere voor de dood of de gladiolen. Of hoe iemand met vertrouwen de limieten opzoekt, maar er ook over kan gaan. “Ik had alle geloof in mijn fiets, mijn banden en mijn capaciteiten", zei Evenepoel na de BK-tijdrit. “Daar lag mijn val niet aan. Feit is dat ik in die ene bocht een tikje over de limiet ging en erbij lag.”

Ziedaar de dood in plaats van de gladiolen. Evenepoel werd vierde, niet ondanks of dankzij zijn regenbanden. Wel door het iets te grote vertrouwen die de zekerheid van het speciale rubber met zich meebracht. Zo denken ze er bij Soudal Quick-Step ook over.

Ploegleider Klaas Lodewyck is formeel in een korte reactie: “We blijven achter onze keuze voor die banden staan. Ook in de toekomst. Ze hebben hun nut bewezen, de val van Remco was helaas part of the game.”

KIJK. Remco Evenepoel over de BK-tijdrit: “Mijn voorwiel vloog weg en ik ging de beek in”

Volledig scherm Remco. / Val Remco Evenepoel © VTM / VRT