De recordtijden staan al bijna 30 jaar: wie doet de chrono’s op de Cipressa en de Poggio sneuvelen?

Het is zaterdag op de Cipressa en de Poggio te doen in Milaan-Sanremo . Cijferfetisjisten gaan dan elk jaar met de chronometer in de hand staan. Wordt de bijna dertig jaar oude recordtijd op de Poggio eindelijk verbroken?

Het zijn - met alle respect - twee puisten aan de Ligurische kust. Twee puisten die er na bijna 300 kilometer koers ferm inhakken weliswaar. De Cipressa en de Poggio scheiden in ‘La Primavera’ al het kaf van het koren. De eerste helling mat af, de tweede moet voor afscheiding zorgen.

De Cipressa is met dik vijf kilometer aan gemiddeld vier procent goed voor een inspanning van rond de tien minuten. De tendens is dat het er de voorbije jaren altijd maar sneller en sneller gaat. Vorig jaar stormde het peloton onder leiding van UAE aan gemiddeld 36 kilometer per uur de heuvel op.

Met 9 minuten en 30 seconden was die beklimming goed voor de op twee na snelste keer ooit in de geschiedenis van Milaan-Sanremo. Enkel in 1996 en 1999 werd sneller gereden, al moet daar natuurlijk de kanttekening van de tijdsgeest bij in de jaren negentig. Ook de wind en weersomstandigheden spelen een rol.

De vijf beste tijden op de Cipressa (sinds 1992)

• 1996: 5,7 km aan 4,1% - 9:19 - gemiddelde snelheid 36,71 km/u (Colombo-Gontchenkov)

• 1999: 5,7 km aan 4,1% - 9:28 - gemiddelde snelheid 36,13 km/u (Pantani)

• 2022: 5,7 km aan 4,1% - 9:30 - gemiddelde snelheid 36,00 km/u (peloton onder leiding UAE)

• 2001: 5,7 km aan 4,1% - 9:35 - gemiddelde snelheid 35,69 km/u (Casagrande)

• 1998: 5,7 km aan 4,1% - 9:38 - gemiddelde snelheid 35,50 km/u (peloton)

(Bron: www.climbing-records.com)

Sneuvelt recordtijd op de Poggio?

De Poggio dan, die is met 3,7 kilometer aan gemiddeld 3,9 procent allesbehalve indrukwekkend. De manier waarop de renners de helling opvliegen is dat vaak wel. Doorgaans zijn ze in minder dan 6 minuten boven. De snelheid ligt daarbij rond de 37 kilometer per uur.

Door de niet zo steile pentes wordt de Poggio vaak op het buitenblad opgeknald. De demarrages tussen de favorieten halen bergop snelheden tot meer dan 45 kilometer per uur. Het probleem is dat velen na 6 uur peddelen langs de kust dan meteen de benen voelen vollopen en moeten gaan zitten.

De recordtijd op de Poggio houdt net als die op de Cipressa al bijna dertig jaar stand. In 1995 stonden Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert in 5 minuten en 46 seconden aan de top. De tendens is dat de beklimmingen van de voorbije jaren steeds meer in de buurt komen omdat de punchers er hun slag proberen slaan.

De vijf beste tijden op de Poggio (sinds 1992)

• 1995: 3,7 km aan 3,9% - 5:46 - gemiddelde snelheid 38,50 km/u (Fondriest-Jalabert)

• 2019: 3,8 km aan 3,9% - 5:50 - gemiddelde snelheid 38.06 km/u (Alaphilippe-Kwiatkowski-Naesen-Valverde-Sagan-Trentin-Van Aert)

• 1998: 3,7 km aan 3,9% - 5:51 -gemiddelde snelheid 37,95 km/u (Elli)

• 2021: 3,7 km aan 3,9% - 5:51 - gemiddelde snelheid 37,95 km/u (Van Aert-Ewan-Van der Poel-Schachmann)

• 2020: 3,7 km aan 3,9% - 5:55 - gemiddelde snelheid 37,52 km/u (Alaphilippe)

(Bron: www.climbing-records.com)

