DE PELOTONPRONO. Status quo tussen De Plus en Evenepoel, op naar ongemeen spannende ontknoping!

KIJK. Mathieu van der Poel slaat balletje op golfbaan in Antwerpen tijdens vrije dagen na succesvol voorjaar

Van de kasseien naar de golfbaan. Mathieu van der Poel (28) zette na zijn winst in Parijs-Roubaix afgelopen zondag een punt achter zijn succesvolle voorjaar en geniet nu van enkele vrije dagen. Net als na zijn vijfde wereldtitel veldrijden in Hoogerheide zocht de Nederlander al snel de golfbaan op om een balletje te slaan. Na het WK veldrijden trok hij nog naar Dubai, nu bleef hij dichter bij huis: Antwerpen. Van der Poel, die naast Parijs-Roubaix ook Milaan-Sanremo won, begint na zijn rustperiode aan de opbouw richting de Ronde van Frankrijk. Over twee maanden hervat hij de competitie in de Ronde van Zwitserland, waar ook Wout van Aert de laatste hand aan z'n Tourvoorbereiding zal leggen.