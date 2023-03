DE PELOTONPRONO. Niemand die Van der Poel als winnaar voorspeld had, één renner was pienter genoeg om Ganna te noemen

Inkijk in de voorberei­ding van Mil­aan-Sanremo-win­naar Van der Poel: nieuwe doelen, nieuwe strategie en ‘nieuwe’ trainer

Speelde Mathieu van der Poel de voorbije weken verstoppertje over zijn vorm? Ja en neen. Hij kon beter in Tirreno-Adriatico, maar ging er bewust niet tot het uiterste omdat hij frisheid nodig had om te vlammen van Milaan-Sanremo tot Roubaix. Een inkijk in zijn voorbereiding op de klassiekers.